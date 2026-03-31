La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Alerta amarilla en el norte y el centro del país por tormentas

En el norte, el comunicado se extiende en el oeste de Jujuy, Salta y Catamarca. El frente llegará por la noche y podría alcanzar valores de agua caída de entre 10 y 30 milímetros que pueden ser superados de manera local. En la zona central del país, el sur de Córdoba y el oeste de Buenos Aires, junto con el este de La Pampa, también comparten el mismo nivel de vigilancia. Hacia el sector bonaerense, el fenómeno se extenderá durante todo el día, mientras que en el resto del territorio provincial se ceñirá entre las 18 y las 00 horas con marcas que oscilan entre los 30 y 65 mm y ráfagas de hasta 80 km/h.