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La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

El Servicio Meterológico Nacional (SMN) publicó en su parte diario que la alerta se distribuye del extremo norte hasta el punto más austral de la Argentina.

Las tormentas afectarán al norte y el centro del país. Las tormentas afectarán al norte y el centro del país. (Imagen web)
Hace 3 Hs

La advertencia meteorológica se distribuye a lo largo del territorio nacional. Desde el extremo más septentrional hasta el punto más austral, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una jornada de eventos climáticos extremos que afectará a poco más de una docena de provincias. Las tormentas, la actividad eléctrica y los fuertes vientos requerirán un plan de contingencia en este día.

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Este martes, el SMN a través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), anunció la llegada de precipitaciones intensas en las distintas jurisdicciones del norte y el centro argentino. De acuerdo con el aviso, las lluvias acumularán valores abundantes y se combinarán con frecuente actividad eléctrica, ráfagas de gran intensidad y posible caída de granizo. En la región meridional, el reporte rige por corrientes de aire que alcanzarán velocidades riesgosas para la vida y los bienes materiales.

Alerta amarilla en el norte y el centro del país por tormentas

En el norte, el comunicado se extiende en el oeste de Jujuy, Salta y Catamarca. El frente llegará por la noche y podría alcanzar valores de agua caída de entre 10 y 30 milímetros que pueden ser superados de manera local. En la zona central del país, el sur de Córdoba y el oeste de Buenos Aires, junto con el este de La Pampa, también comparten el mismo nivel de vigilancia. Hacia el sector bonaerense, el fenómeno se extenderá durante todo el día, mientras que en el resto del territorio provincial se ceñirá entre las 18 y las 00 horas con marcas que oscilan entre los 30 y 65 mm y ráfagas de hasta 80 km/h.

El sector sur de San Luis y el centro de Mendoza también están bajo aviso por temporales que llegarán durante la noche. En el extremo occidental, así como en el punto oriental de Río Negro, también hay alarma, con lluvias que llegarán a los 20 y 35 mm totales y ráfagas de hasta 70 km/h.

Alerta amarilla en el sur del país por vientos 

La advertencia cambia al anuncio de potentes ventarrones en la Patagonia. Una pequeña porción de Neuquén, así como casi toda la extensión de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se verán afectados por soplos de entre 40 y 65 km/h, que podrán alcanzar los 100 km/h a lo largo del día.

Recomendaciones del SMN

Ante los fenómenos de severa intensidad, el SMN propone algunas recomendaciones.

Recomendaciones generales:

1. Evitá salir.

2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3. Desconectá los electrodomésticos y suspendé el suministro eléctrico si ingresa agua.

4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

7. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

8. Tené precaución al conducir.

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