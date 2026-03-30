Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

La temperatura mínima fue de 24 °C. El cielo se mantendrá despejado la mayor parte del día. El pronóstico extendido.

¡CUIDADO! La temperatura será agobiante en el inicio de la semana. ¡CUIDADO! La temperatura será agobiante en el inicio de la semana. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

El frente cálido que ingresó a la región durante el fin de semana elevará la temperatura en toda la provincia y para hoy el pronóstico del tiempo anticipa una jornada muy calurosa, con una máxima que rondaría los 34 °C, con una sensación térmica que alcanzaría los 40 °C.

La semana comenzó con cielo despejado y una temperatura mínima de 23 °C, aunque la sensación térmica rápidamente subió hasta los 25 °C. La humedad fue del 90% mientras que la visibilidad de casi 10 kilómetros.

Con escasa nubosidad, el mediodía promete una media de 30 °C, con una térmica de 34 °C. La humedad bajará hasta el 60%, mientras que los vientos serán suaves desde el sector este. 

La temperatura comenzará a descender a medida de caiga el sol, pero para la noche se anuncian 25 °C y una térmica de 29 °C, con una nubosidad cercana al 40%. La humedad volverá a trepar, esta vez hasta el 80%.

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Las condiciones climáticas, de acuerdo con el pronóstico del SMN, serán similares el martes, con una mínima de 22 °C y una máxima de 33 °C. Se espera el incremento de la nubosidad por la tarde.

Para el miércoles se pronostica una jornada inestable, con mucha humedad y el aumento de la nubosidad. La mínima sería de 22 °C y la máxima de 31 °C, mientras que no se descarta el ingreso de un frente que provoque lluvias por la noche y la madrugada del jueves, que estaría marcado por las precipitaciones aisladas. 

El calor y la inestabilidad continuarán durante el viernes y todo el fin de semana, con temperaturas que rondarán los 30 °C. A partir del lunes ingresaría un frente frío, que llevaría las máximas hasta los 19 °C. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

El tiempo en Salta: el fin de semana estará marcado por el calor y las lluvias

El tiempo en Salta: el fin de semana estará marcado por el calor y las lluvias

Lo más popular
Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones
1

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia
2

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?
3

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Presunto tráfico de influencias: el mail judicial en el celular de Ontiveros, prueba de acceso a información reservada
4

Presunto tráfico de influencias: el mail judicial en el celular de Ontiveros, prueba de acceso a información reservada

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela
5

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

Tucumán comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal desde marzo de 2027
6

Tucumán comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal desde marzo de 2027

Más Noticias
¿Cómo piensa Amanda Askell, la filósofa de la inteligencia artificial?

¿Cómo piensa Amanda Askell, la filósofa de la inteligencia artificial?

Riesgo por tormentas severas en el país: las provincias bajo alerta naranja y amarillo

Riesgo por tormentas severas en el país: las provincias bajo alerta naranja y amarillo

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán

La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Tucumán comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal desde marzo de 2027

Tucumán comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal desde marzo de 2027

Comentarios