El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

Para el miércoles se pronostica una jornada inestable, con mucha humedad y el aumento de la nubosidad. La mínima sería de 22 °C y la máxima de 31 °C, mientras que no se descarta el ingreso de un frente que provoque lluvias por la noche y la madrugada del jueves, que estaría marcado por las precipitaciones aisladas.