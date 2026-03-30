El tiempo en Tucumán: se espera un inicio de semana con calor extremo

El frente cálido que ingresó a la región durante el fin de semana elevará la temperatura en toda la provincia y para hoy el pronóstico del tiempo anticipa una jornada muy calurosa, con una máxima que rondaría los 34 °C, con una sensación térmica que alcanzaría los 40 °C.
La semana comenzó con cielo despejado y una temperatura mínima de 23 °C, aunque la sensación térmica rápidamente subió hasta los 25 °C. La humedad fue del 90% mientras que la visibilidad de casi 10 kilómetros.
Con escasa nubosidad, el mediodía promete una media de 30 °C, con una térmica de 34 °C. La humedad bajará hasta el 60%, mientras que los vientos serán suaves desde el sector este.
La temperatura comenzará a descender a medida de caiga el sol, pero para la noche se anuncian 25 °C y una térmica de 29 °C, con una nubosidad cercana al 40%. La humedad volverá a trepar, esta vez hasta el 80%.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Las condiciones climáticas, de acuerdo con el pronóstico del SMN, serán similares el martes, con una mínima de 22 °C y una máxima de 33 °C. Se espera el incremento de la nubosidad por la tarde.
Para el miércoles se pronostica una jornada inestable, con mucha humedad y el aumento de la nubosidad. La mínima sería de 22 °C y la máxima de 31 °C, mientras que no se descarta el ingreso de un frente que provoque lluvias por la noche y la madrugada del jueves, que estaría marcado por las precipitaciones aisladas.
El calor y la inestabilidad continuarán durante el viernes y todo el fin de semana, con temperaturas que rondarán los 30 °C. A partir del lunes ingresaría un frente frío, que llevaría las máximas hasta los 19 °C.