Gran Hermano: ¿quién abandonó la casa este lunes 30 de marzo?

La casa de Gran Hermano vivió una tensa gala de eliminación. Tras la fuerte pelea entre Andrea del Boca y Solange, las discusiones siguieron y se intensificaron durante la gala del lunes. Además, de los cuatro participantes que habían quedado en placa: Lola, Franco, Brian y Zili, uno tuvo que abandonar el juego por decisión del público. ¿Quién fue el nuevo o la nueva eliminada?