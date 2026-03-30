Gran Hermano: ¿quién abandonó la casa este lunes 30 de marzo?

La casa de Gran Hermano vivió una tensa gala de eliminación. Tras la fuerte pelea entre Andrea del Boca y Solange, las discusiones siguieron y se intensificaron durante la gala del lunes. Además, de los cuatro participantes que habían quedado en placa: Lola, Franco, Brian y Zili, uno tuvo que abandonar el juego por decisión del público. ¿Quién fue el nuevo o la nueva eliminada?
Fue una semana atípica para los hermanitos porque Gran Hermano los sancionó por hacer comentarios sobre los gritos provenientes desde el exterior de la casa. Una conducta que está terminante prohibida en el reglamento del juego, y que trajo una consecuencia: tienen menos tiempo para hacer las compras en el supermercado.
Gran Hermano: ¿quién tuvo que abandonar la casa este lunes 30 de marzo?
En los primeros minutos de transmisión, y mientars preparaban el ingreso de la polémica Tamara Paganini en lugar de Mavinga, Santiago del Moro sacó de placa, con diferencia de minutos, a Lola y Yanina. Finalmente, Del Moro anunció a las 23.05 que Franco Poggio, pareja de Lizardo Ponce, abandona la casa y Brian Sarmiento se queda.