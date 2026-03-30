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¡Bomba en "Gran Hermano"! Brian Sarmiento besó a Danelik pero... ¿se limpió después?

La tucumana y el exfutbolista venían a puro histeriqueo en la casa más famosa del país. Finalmente concretaron frente a sus compañeros, pero una repudiable actitud de él desató un escándalo en las redes sociales.

¡Bomba en Gran Hermano! Brian Sarmiento besó a Danelik pero... ¿se limpió después? Foto: Telefe
Hace 43 Min

La tensión se cortaba con cuchillo en la casa de "Gran Hermano". Después de varias semanas de idas, vueltas y mucho coqueteo, llegó el momento que muchos esperaban: el beso de Brian Sarmiento a Danelik. Sin embargo, lo que pintaba para ser el gran romance de esta edición de la Generación Dorada, terminó siendo el foco de una polémica.

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El beso de Brian Sarmiento a Danelik en "Gran Hermano": ¿qué hizo después?

A tono con su pasado de futbolista profesional, Sarmiento venía amagando con "comerle la boca" a la representante tucumana. El contacto finalmente se concretó durante la tarde del domingo, ante la mirada atónita de varios "hermanitos" que fueron testigos. A pura complicidad, Brian se abalanzó sobre ella, quien aceptó el acercamiento entre risas nerviosas. Pero la alegría duró poco, porque la actitud que tomó el ex volante apenas se separaron generó una discusión tremenda.

"¿Qué hizo Brian, se limpió?", fue el murmullo que recorrió la casa y que no tardó en estallar en el exterior. Efectivamente, los movimientos del participante dejaron en evidencia que, tras el roce de labios, procedió a frotarse la boca como si se la estuviera limpiando. Aunque Danelik no se percató del desaire en el momento, el tribunal implacable de las redes sociales no se la dejó pasar y el clip se volvió viral.

Así las cosas, la imagen de ambos tras este episodio queda en lugares diametralmente opuestos. Por un lado, Danelik quedó como la víctima de un gesto de muy mal gusto que ella ni siquiera llegó a notar en la vorágine del reality.

Por el otro, Brian Sarmiento queda en el ojo de la tormenta. Si bien el público de "Gran Hermano" valora el contenido que genera para el show, le baja el pulgar a estas actitudes de “doble cara” y cada vez descree más de sus anécdotas. Para colmo de males, el afuera no perdona y en las redes le siguen recordando que él no está "muy limpio que digamos" ya que su expareja le reclama a viva voz que se ponga al día con la cuota alimentaria.

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