¡Bomba en "Gran Hermano"! Brian Sarmiento besó a Danelik pero... ¿se limpió después?

Por el otro, Brian Sarmiento queda en el ojo de la tormenta. Si bien el público de "Gran Hermano" valora el contenido que genera para el show, le baja el pulgar a estas actitudes de “doble cara” y cada vez descree más de sus anécdotas. Para colmo de males, el afuera no perdona y en las redes le siguen recordando que él no está "muy limpio que digamos" ya que su expareja le reclama a viva voz que se ponga al día con la cuota alimentaria.