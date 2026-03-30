¡Cara a cara letal en Gran Hermano! La tucumana Solange no se achicó frente a Andrea del Boca
La casa más famosa del país es un polvorín tras perder la prueba semanal y quedar con apenas el 25% del presupuesto. En medio de la escasez y las sanciones, un cruce de opiniones encendió la mecha de una guerra total.
El clima en Gran Hermano venía sumamente caldeado por la falta de comida y los ánimos por el piso, pero la bomba estalló cuando Solange cuestionó directamente la carrera y el trabajo en telenovelas de Andrea del Boca. Lejos de quedarse callada, la histórica actriz contraatacó con toda su artillería pesada.
Primer Round: convivencia rota y dietas
El pase de facturas comenzó sin filtros, : “Gracias a vos tenemos la mitad del presupuesto porque vos no sabés jugar, no tenés idea, no tenés la más puta idea de este juego”. Lejos de calmarse, la actriz redobló la apuesta y lanzó una advertencia que generó impacto: “Ojo porque vas a quedar mal, ojo porque a veces vuelve”.
Por su parte, Solange respondió: “Todo eso es porque soy vegetariana, da una justificación mejor”, respondió, visiblemente molesta. Sin embargo, la respuesta no hizo más que avivar el conflicto. Andrea contraatacó con dureza: “Porque nunca cocinaste para toda la casa, yo sí voy a cocinar para toda la casa. Vas a comprar como hizo Cinzia para vos y todo tu grupo. Andá a cagar, pelotuda”.
Segundo Round: Andrea saca chispas a Solange
Después, escaló por el lado profesional. Andrea, visiblemente enojada, le lanzó sin filtro a la tucumana: "Me vas a enseñar a mí lo que yo puedo actuar o no puedo actuar". La tensión subió rápidamente a los gritos cuando la actriz recriminó que la juventud de su compañera no le daba "derecho a faltar el respeto".
Sol acusó a Andrea de atacarla de manera permanente y de estar interpretando un papel dentro de la casa. “Andá a actuar un personaje”, le dijo en un momento del cruce, sumando luego una chicana vinculada a la imagen que, según ella, la actriz intenta construir. Del Boca no dejó pasar la acusación y contestó desde su propia trayectoria: “Hace 57 años que trabajo, mami. Gracias a mucha gente que no es como vos”, le espetó, visiblemente indignada.
"Pónganlos en su lugar": el descargo a cámara de Andrea
Con el orgullo tocado, Andrea miró a las cámaras y le habló directamente a sus seguidores históricos: "La gente que subestima las telenovelas me rompe profundamente las pelotas". En un movimiento de pura estrategia televisiva, pidió a los televidentes que no perdonen este desplante de Solange y los llamó a la acción: "Pónganlos en su lugar".
Este episodio dejó en evidencia el brutal desgaste del grupo tras una semana marcada por el hambre y la presión del encierro. En las redes sociales, las aguas están divididas y el termómetro explota. Mientras los fanáticos más nostálgicos de las novelas apoyan el pedido de la actriz para castigar a los "irrespetuosos", miles de usuarios celebran la actitud frontal y sin filtros de Solange.