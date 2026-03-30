¡Cara a cara letal en Gran Hermano! La tucumana Solange no se achicó frente a Andrea del Boca

Sol acusó a Andrea de atacarla de manera permanente y de estar interpretando un papel dentro de la casa. “Andá a actuar un personaje”, le dijo en un momento del cruce, sumando luego una chicana vinculada a la imagen que, según ella, la actriz intenta construir. Del Boca no dejó pasar la acusación y contestó desde su propia trayectoria: “Hace 57 años que trabajo, mami. Gracias a mucha gente que no es como vos”, le espetó, visiblemente indignada.