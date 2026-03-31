Estados Unidos reabre su embajada en Caracas, tras siete años de alejamiento

Las relaciones entre ambos países se suspendieron en 2019, cuando la primera Administración de Trump dejó de reconocer a Maduro, tras unas elecciones controvertidas y respaldó al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. Desde entonces, la actividad diplomática estadounidense se gestionaba a través de una oficina provisional ubicada en la Embajada de Estados Unidos en Colombia.