Estados Unidos reabre su embajada en Caracas, tras siete años de alejamiento

WASHINGTON, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que reabrió de manera oficial su embajada en Caracas.
El anuncio llega menos de tres meses después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, sustituido por la ahora mandataria encargada Delcy Rodríguez, lo que dio paso a una nueva etapa de relaciones entre los dos países, bajo los condicionamientos de la Administración de Donald Trump.
Washington considera la reapertura de la embajada en Caracas como “un nuevo capítulo” en las relaciones diplomáticas, y consolida el acercamiento con el Gobierno interino de Venezuela.
En enero, las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques contra varias localidades venezolanas, que terminaron con la captura del entonces presidente Maduro, trasladado a Nueva York para responder por cargos de presunto narcotráfico.
“Hoy retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.
Según la cartera de la diplomacia estadounidense, la medida hace parte del plan de la Administración Trump para “estabilizar” a Venezuela y avanzar hacia una fase de recuperación económica.
Vínculos diplomáticos
La reapertura de la embajada llega después de que Washington y el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez restablecieran formalmente los vínculos diplomáticos a comienzos de marzo, tras años de ruptura.
Las relaciones entre ambos países se suspendieron en 2019, cuando la primera Administración de Trump dejó de reconocer a Maduro, tras unas elecciones controvertidas y respaldó al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. Desde entonces, la actividad diplomática estadounidense se gestionaba a través de una oficina provisional ubicada en la Embajada de Estados Unidos en Colombia.
La semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios Félix Plasencia visitó Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses y asumir el control de la embajada venezolana en territorio estadounidense, custodiada desde 2023.