Trump dice que cayó el régimen de Irán y anticipa un acuerdo

Pero mientras el conflicto se arrastra con ataques en toda la región del Golfo, Trump asegura que está cerca un acuerdo con Irán, y que ese país tuvo “un cambio de régimen”, una percepción basada en que han muerto muchos dirigentes iraníes en la guerra. “Creo que vamos a llegar a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro (…) pero ya hemos tenido un cambio de régimen”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One