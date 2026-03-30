Secciones
Mundo

Trump puso un ultimátum a Irán: amenazó con destruir su infraestructura energética si no hay un acuerdo inmediato

La amenaza llegó en un momento crítico, con el precio del petróleo por encima de los 100 dólares y un cruce de bombardeos entre Irán e Israel.

Donald Trump, presidente de EEUU. Donald Trump, presidente de EEUU.
Hace 52 Min

El presidente estadounidense, Donald Trump, elevó drásticamente la tensión con Irán al lanzar un ultimátum directo: si Teherán no alcanza un acuerdo de paz "en breve" y desbloquea el Estrecho de Ormuz, ordenará la destrucción de la infraestructura energética e hídrica del país. 

La amenaza llegó en un momento crítico, con el precio del petróleo por encima de los 100 dólares y un cruce de bombardeos entre Irán e Israel.

En un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump detalló los objetivos: centrales eléctricas, pozos petroleros, la isla de Kharg -principal terminal de exportación- y plantas desalinizadoras. 

El mandatario remarcó que esas instalaciones habían sido "deliberadamente preservadas" hasta ahora, al sugerir que la contención de Washington llegó a su fin. "Esto será en retribución por nuestros muchos soldados [...] que Irán ha masacrado", escribió.

Un presunto cambio de régimen

La amenaza se enmarca en supuestas negociaciones con lo que Trump describió como un "nuevo y más razonable régimen" en Teherán, tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei al inicio del conflicto. 

Aunque no especificó con quién negocia Washington, el presidente afirmó que se logró un "gran progreso" y que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros por Ormuz.

Escalada militar y diplomacia estancada

Paralelamente, la actividad militar se intensifica. Mientras un buque de asalto estadounidense con 3,500 marines ya está en la región, "The Washington Post" informó que el Pentágono prepara incursiones terrestres con fuerzas especiales.

En respuesta, Irán advirtió que atacará instalaciones de empresas estadounidenses en la región si su infraestructura es golpeada y que espera a las tropas "sobre el terreno para castigarlos".

Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos liderados por Pakistán, Turquía y Arabia Saudita buscan una salida en Islamabad, pero sin avances concretos. El conflicto, además, se extiende a Líbano, donde ataques israelíes han causado más de 1.200 muertes y un casco azul de la ONU falleció este lunes.

Temas IránIsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bitácora del conflicto en Medio Oriente: ataques cruzados

Bitácora del conflicto en Medio Oriente: ataques cruzados

Guerra en Medio Oriente: bombardearon una planta química en Israel y temen por la liberación de gases tóxicos

Guerra en Medio Oriente: bombardearon una planta química en Israel y temen por la liberación de gases tóxicos

Irán e Israel se siguen atacando, a pesar de la tregua dispuesta por Trump

Irán e Israel se siguen atacando, a pesar de la tregua dispuesta por Trump

La infancia bajo fuego: más de 2.100 niños víctimas de la escalada en Medio Oriente

La infancia bajo fuego: más de 2.100 niños víctimas de la escalada en Medio Oriente

Irán impone un filtro de lealtad en Ormuz: solo permitirá el paso a buques que no sean hostiles

Irán impone un "filtro de lealtad" en Ormuz: solo permitirá el paso a buques que no sean "hostiles"

Lo más popular
Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones
1

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia
2

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?
3

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Presunto tráfico de influencias: el mail judicial en el celular de Ontiveros, prueba de acceso a información reservada
4

Presunto tráfico de influencias: el mail judicial en el celular de Ontiveros, prueba de acceso a información reservada

Tucumán comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal desde marzo de 2027
5

Tucumán comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal desde marzo de 2027

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela
6

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

Más Noticias
¿Cómo piensa Amanda Askell, la filósofa de la inteligencia artificial?

¿Cómo piensa Amanda Askell, la filósofa de la inteligencia artificial?

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

Acevedo afirmó que se retomará el Plan Hídrico Estratégico de Tucumán para evitar inundaciones

La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán

La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

Maduro llama a la paz y a la reconciliación en Venezuela

Irán se alista para resistir una invasión por tierra

Irán se alista para resistir una invasión por tierra

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Adorni busca aire político mientras avanza la Justicia

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Costo de vida: ¿qué pasará con los precios?

Tucumán comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal desde marzo de 2027

Tucumán comenzará a aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal desde marzo de 2027

Comentarios