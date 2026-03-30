Trump puso un ultimátum a Irán: amenazó con destruir su infraestructura energética si no hay un acuerdo inmediato

El presidente estadounidense, Donald Trump, elevó drásticamente la tensión con Irán al lanzar un ultimátum directo: si Teherán no alcanza un acuerdo de paz "en breve" y desbloquea el Estrecho de Ormuz, ordenará la destrucción de la infraestructura energética e hídrica del país.
La amenaza llegó en un momento crítico, con el precio del petróleo por encima de los 100 dólares y un cruce de bombardeos entre Irán e Israel.
En un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump detalló los objetivos: centrales eléctricas, pozos petroleros, la isla de Kharg -principal terminal de exportación- y plantas desalinizadoras.
El mandatario remarcó que esas instalaciones habían sido "deliberadamente preservadas" hasta ahora, al sugerir que la contención de Washington llegó a su fin. "Esto será en retribución por nuestros muchos soldados [...] que Irán ha masacrado", escribió.
Un presunto cambio de régimen
La amenaza se enmarca en supuestas negociaciones con lo que Trump describió como un "nuevo y más razonable régimen" en Teherán, tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei al inicio del conflicto.
Aunque no especificó con quién negocia Washington, el presidente afirmó que se logró un "gran progreso" y que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros por Ormuz.
Escalada militar y diplomacia estancada
Paralelamente, la actividad militar se intensifica. Mientras un buque de asalto estadounidense con 3,500 marines ya está en la región, "The Washington Post" informó que el Pentágono prepara incursiones terrestres con fuerzas especiales.
En respuesta, Irán advirtió que atacará instalaciones de empresas estadounidenses en la región si su infraestructura es golpeada y que espera a las tropas "sobre el terreno para castigarlos".
Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos liderados por Pakistán, Turquía y Arabia Saudita buscan una salida en Islamabad, pero sin avances concretos. El conflicto, además, se extiende a Líbano, donde ataques israelíes han causado más de 1.200 muertes y un casco azul de la ONU falleció este lunes.