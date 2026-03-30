Donald Trump evalúa una operación militar en Irán para extraer uranio enriquecido

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, está considerando ordenar una operación militar con presencia de tropas en Irán para extraer cerca de 1.000 libras (unos 450 kilos) de uranio enriquecido, según informó este lunes el diario "The Wall Street Journal".
La decisión aún no ha sido tomada, pero la eventual intervención implicaría riesgos significativos. De acuerdo con el medio, una operación de este tipo podría prolongar el conflicto más de lo previsto por la Casa Blanca y exponer directamente a las fuerzas estadounidenses a posibles represalias iraníes.
Trump afirmó el domingo que Irán debe cumplir con las exigencias de Washington o enfrentará consecuencias severas. “Nos van a entregar el polvo nuclear”, declaró, sin confirmar explícitamente una operación militar para incautar el material.
Por su parte, el Gobierno iraní ha reconocido poseer alrededor de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al necesario para la fabricación de armas nucleares. Aunque Teherán sostiene que no busca desarrollar armamento nuclear, tanto Estados Unidos como Israel mantienen sus sospechas.
El Organismo Internacional de Energía Atómica ha denunciado que desde 2019 no tiene acceso a instalaciones iraníes, aunque estima que las reservas podrían encontrarse en dos ubicaciones previamente atacadas: un complejo subterráneo en Isfahán y un depósito en Natanz.
Según el informe, para acceder a estos sitios, fuerzas especiales estadounidenses deberían ingresar bajo amenazas de misiles y drones. Una vez en el terreno, tendrían que asegurar el perímetro mientras equipos de ingenieros inspeccionan los escombros en busca de material nuclear y posibles explosivos.
Expertos citados por el diario estiman que el uranio estaría almacenado en entre 40 y 50 cilindros, lo que requeriría transporte especializado en varios camiones. La operación podría extenderse hasta una semana e incluso demandar la construcción de una pista aérea improvisada para evacuar el material.
“No se trata de una operación rápida, de entrar y salir”, advirtió el general retirado Joseph Votel, excomandante del Mando Central de EEUU.
El objetivo declarado de Washington es impedir que Irán desarrolle armas nucleares. Sin embargo, también se contempla una alternativa diplomática: lograr la entrega del material enriquecido mediante negociaciones, como ocurrió en precedentes históricos en Kazajistán (1994) y Georgia (1998).
Irán, en tanto, advirtió que cualquier incursión terrestre tendría graves consecuencias, incluyendo la captura de soldados estadounidenses. En paralelo, continúan los rumores sobre una posible ofensiva, mientras no se han iniciado negociaciones directas entre Washington y Teherán.
"Control del petróleo"
En este contexto, Trump también señaló que preferiría “tomar el control del petróleo” iraní y no descartó una eventual ocupación de infraestructuras estratégicas, lo que implicaría una presencia militar prolongada en el país.
Según el diario The New York Times, Estados Unidos mantiene actualmente más de 50.000 efectivos desplegados en Medio Oriente, superando en unos 10.000 su presencia habitual en la región, consignó la cadena DW, con base en información de distintas agencias internacionales, entre ellas AFP.