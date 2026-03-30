Irán se alista para resistir una invasión por tierra

“Les aseguro que, con la ayuda divina, no saldremos de esta guerra sino con la victoria. (...) El misil, la calle y el estrecho (de Ormuz) están presionando la garganta del enemigo. Así como sus soldados no abandonan los misiles ni el estrecho de Ormuz, ustedes tampoco abandonen la trinchera de la calle. Mantengan la unidad y la cohesión”, enfatizó en su mensaje al pueblo iraní.