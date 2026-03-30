Irán se alista para resistir una invasión por tierra

TEHERÁN, Irán.- El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, sumó tensión a la ya frágil estabilidad en Medio Oriente, al asegurar que Estados Unidos está preparando una operación terrestre contra Irán. Esa preparación, advirtió Qalibaf en un comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias IRNA, contradice los mensajes diplomáticos enviados por el país norteamericano en las últimas jornadas.
El parlamentario fue aún más explícito respecto al plan de paz de 15 puntos que Washington envió a Teherán la semana pasada a través de Pakistán, calificándolo de “sus deseos” y acusando a la administración Trump de intentar conseguir por la vía diplomática lo que no ha podido lograr por la fuerza. “Mientras los estadounidenses busquen la rendición de Irán, nuestra respuesta es clara: lejos de nosotros aceptar la humillación”, sentenció.
“Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre”, señaló el presidente del Parlamento iraní. Qalibaf advirtió que “esperan la llegada terrestre” de los soldados estadounidenses para lanzar fuego contra ellos y castigar para siempre a sus aliados regionales.
“Estamos en una gran guerra mundial y debemos prepararnos para el camino sinuoso y difícil que tenemos por delante hasta alcanzar la cima”, dijo el responsible iraní, al tiempo que aseguró que su país confía en poder “castigar a Estados Unidos y hacerle arrepentirse para que no vuelva a intentar atacar a Irán”.
“Les aseguro que, con la ayuda divina, no saldremos de esta guerra sino con la victoria. (...) El misil, la calle y el estrecho (de Ormuz) están presionando la garganta del enemigo. Así como sus soldados no abandonan los misiles ni el estrecho de Ormuz, ustedes tampoco abandonen la trinchera de la calle. Mantengan la unidad y la cohesión”, enfatizó en su mensaje al pueblo iraní.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no emitieron una respuesta formal ante las acusaciones de planificación de una ofensiva terrestre en la zona de conflicto.
“Pasto de tiburones”
El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaqari, advirtió que su ejército está “esperando” dicha operación militar terrestre de Estados Unidos en territorio iraní, y amenazó con que los soldados estadounidenses terminarán con una derrota humillante. “Los comandantes y militares estadounidenses serán pasto de los tiburones del golfo Pérsico”, afirmó Zolfaqari en un discurso retransmitido por la televisión pública iraní, IRIB.
“Ante las amenazas de (Donald) Trump de operaciones terrestres y ocupación de cualquier parte del territorio de Irán, obviamente una quimera, los guerreros del Islam llevan esperando mucho tiempo algo así para demostrar que la agresión y la ocupación solo traerá capturas humillantes, mutilaciones y desaparición del agresor”, añadió.
El portavoz también apuntó directamente al presidente estadounidense: “Ha demostrado que solo entiende el lenguaje de la fuerza”, y lo instó a estudiar la historia de Irán. “Estamos contando los minutos para aniquilar vuestro ejército”, remató.
Las amenazas llegaron en un momento de escalada sostenida. Alrededor de 2.500 marines estadounidenses llegaron a la región durante el fin de semana, mientras los rebeldes hutíes respaldados por Irán anunciaron su entrada formal en el conflicto.
Israel informó de una nueva oleada de ataques sobre Teherán y otras zonas del país, y su ejército advirtió que aún quedan “muchos más grupos de objetivos”, incluidas instalaciones de producción de misiles balísticos.