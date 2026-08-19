Sistema energético: ¿Qué se debatirá en la Cumbre del Bioetanol?

El gerente general del Instituto de Promoción del Azúcar y del Alcohol de Tucumán (Ipaat), Jorge Etchandy, destacó el impulso que, inicialmente, le dio la Liga Bioenergética de provincias productoras de azúcar y de maíz y, ahora, el desarrollo que los gobernadores de la región promueven para que se concreten los cambios a la normativa que regula a los biocombustibles. “El proyecto de la senadora (Patricia) Bullrich es el que tiene más consenso en el ámbito público y en el sector privado. Esta cumbre es para exponer precisamente los lineamientos de la iniciativa y ponerla en foco”, detalló Etchandy en una entrevista concedida al programa “Síntesis Play”, de LG Play. El ejecutivo acotó que el sector privado necesita un marco jurídico estable y previsible, de tal manera de alentar la inversión en la actividad bioenergética. “Por un lado hay que establecer el corte y por el otro el precio que actualmente es fijado por la Secretaría de Energía de la Nación y que no cumple con la fórmula establecida en la norma”, indicó. La cumbre reafirma el liderazgo de Tucumán en la agenda energética nacional y coloca al bioetanol como una pieza clave en la transición hacia una matriz más limpia, federal y sostenible, en un contexto marcado por la discusión legislativa sobre la modificación de la Ley de Biocombustibles.