Sistema energético: ¿Qué se debatirá en la Cumbre del Bioetanol?

Resumen para apurados
- Gobernadores del NOA y expertos debatirán este viernes en Tucumán sobre el rol del bioetanol y su marco regulatorio para potenciar la industria energética.
- El evento busca reformar la Ley de Biocombustibles ante reclamos por la fijación de precios y cortes, reuniendo a expositores nacionales e internacionales.
- La cumbre pretende brindar seguridad jurídica para atraer inversiones privadas y posicionar al sector en la transición hacia una matriz energética sostenible.
• Consolidar el rol estratégico del bioetanol en la matriz energética nacional.
• Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
• Fortalecer la cooperación regional en torno a una industria clave para el desarrollo sostenible.
• Impulsar políticas de Estado y un marco regulatorio sólido que otorgue previsibilidad y seguridad jurídica a la producción de biocombustibles.
Esos son los objetivos que persigue la Segunda edición de la Cumbre de Bioetanol “Impulsando el futuro del bioetanol en Argentina”, que se realizará este viernes en el Catalinas Park Hotel de Tucumán. Se prevé que al encuentro asistan los tres gobernadores de las provincias productoras de azúcar del NOA, el jujeño Carlos Sadir, el salteño Gustavo Sáenz y el anfitrión Osvaldo Jaldo. “El bioetanol argentino, producido a partir de caña de azúcar y de maíz, se ha convertido en un ejemplo concreto de agregado de valor en origen. Su desarrollo permite transformar materia prima en energía, fortaleciendo la cadena productiva más importante del NOA -la de la caña de azúcar- y acompañando el crecimiento de las economías regionales, en defensa de esta agroindustria estratégica”, afirmó a LA GACETA el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, que será uno de los oradores de la jornada.
El encuentro contará con expositores internacionales y regionales, quienes compartirán experiencias, avances tecnológicos y perspectivas sobre el papel del bioetanol en la movilidad sostenible y en la transición hacia una matriz energética más limpia y federal. Entre otros, se destacan la participación de Marcia Valeria de Souza Alves, coordinadora general de Etanol y Biometano del Ministerio de Minas y Energía de Brasil. Agustín Torroba, especialista en biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y la Coalición de Biocombustibles, de Costa Rica, quien aportará su visión sobre el papel de los biocombustibles para el desarrollo sostenible en el mundo.
El gerente general del Instituto de Promoción del Azúcar y del Alcohol de Tucumán (Ipaat), Jorge Etchandy, destacó el impulso que, inicialmente, le dio la Liga Bioenergética de provincias productoras de azúcar y de maíz y, ahora, el desarrollo que los gobernadores de la región promueven para que se concreten los cambios a la normativa que regula a los biocombustibles. “El proyecto de la senadora (Patricia) Bullrich es el que tiene más consenso en el ámbito público y en el sector privado. Esta cumbre es para exponer precisamente los lineamientos de la iniciativa y ponerla en foco”, detalló Etchandy en una entrevista concedida al programa “Síntesis Play”, de LG Play. El ejecutivo acotó que el sector privado necesita un marco jurídico estable y previsible, de tal manera de alentar la inversión en la actividad bioenergética. “Por un lado hay que establecer el corte y por el otro el precio que actualmente es fijado por la Secretaría de Energía de la Nación y que no cumple con la fórmula establecida en la norma”, indicó. La cumbre reafirma el liderazgo de Tucumán en la agenda energética nacional y coloca al bioetanol como una pieza clave en la transición hacia una matriz más limpia, federal y sostenible, en un contexto marcado por la discusión legislativa sobre la modificación de la Ley de Biocombustibles.