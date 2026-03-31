Espacio Incaa y Zap Cine: dos propuestas

“Playa de lobos” es la comedia negra del español Javier Veig, protagonizada por Guillermo Francella y Dani Rovira, quienes se conocen circunstancialmente en un balneario: el actor argentino compone a Klaus, quien se niega a retirarse pese a los pedidos del empleado del lugar, que debe cerrar el espacio. La trama deriva en un thriller psicológico cuando Klaus le plantea una perturbadora propuesta criminal que pone a prueba su ética y responsabilidad. La película se proyectará a las 18 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia (San Martín 251).
Con entrada libre y gratuita, a las 20 se verá “Beau Travail” en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), dentro del ciclo organizado por Zap Cine. Dirigida por la francesa Claire Denis (coautora del guión junto a Jean-Pol Fargeau sobre la novela “Billy Budd”, de Herman Melville), el relato se centra en un registro casi sin diálogos de la masculinidad, la sexualidad y el colonialismo de una sección de soldados de la Legión Extranjera Francesa que se entrena en el desierto de Yibuti. Protagonizada por Denis Lavant, Michel Subor y Grégoire Colin, la producción se estrenó en 1999.