Espacio Incaa y Zap Cine: dos propuestas

Con entrada libre y gratuita, a las 20 se verá “Beau Travail” en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), dentro del ciclo organizado por Zap Cine. Dirigida por la francesa Claire Denis (coautora del guión junto a Jean-Pol Fargeau sobre la novela “Billy Budd”, de Herman Melville), el relato se centra en un registro casi sin diálogos de la masculinidad, la sexualidad y el colonialismo de una sección de soldados de la Legión Extranjera Francesa que se entrena en el desierto de Yibuti. Protagonizada por Denis Lavant, Michel Subor y Grégoire Colin, la producción se estrenó en 1999.