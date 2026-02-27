Comenzó la temporada de cine argentino en Espacios Incaa

El Ente Cultural de Tucumán puso en marcha la temporada 2026 de los Espacios Incaa, una propuesta que reafirma su apuesta por el cine argentino y por la difusión de producciones que no llegan a los circuitos comerciales.
“Como todos los años ya estamos dando inicio a esta temporada 2026 de nuestros Espacios Incaa”, confirmó Adriana Chaya, directora de Medios Audiovisuales del organismo.
La funcionaria destacó que Tucumán es una de las pocas provincias del país que cuenta con dos salas Incaa en funcionamiento durante todo el año. “Es un orgullo para nosotros sostener estas salas”, señaló.
Funciones a sala llena
La temporada comenzó la semana pasada con “La Virgen de la Tosquera” y “El Susurro”, dos títulos recientes del cine nacional que tuvieron funciones con gran concurrencia.
“En las primeras proyecciones la recepción del público ha sido excelente”, afirmó Chaya, y remarcó que ya existe un público fiel que acompaña la propuesta año tras año.
Esta semana está en cartel “La Virgen de la Tosquera” y se suma “Un cabo suelto”, comedia protagonizada por el actor tucumano Miguel Ángel Prina. La película, dirigida por Daniel Hendler, contará con la presencia de Prina en la sala para dialogar con el público.
Según explicó la directora, la programación responde a la idea de promover y difundir el cine nacional, con especial atención a las producciones locales.
“Buscamos hacer un mapa contemporáneo de lo que pasa en nuestra cinematografía, tanto nacional como local”, -indicó e insistió- “Nuestro cine forma parte de nuestra cultura, de nuestra soberanía y de nuestra identidad. Para nosotros es fundamental darle continuidad a este espacio”.
Las funciones se desarrollan con entradas a precios accesibles y descuentos para jubilados y estudiantes. Los tickets se adquieren en boletería, en efectivo, una hora antes de cada proyección. La cartelera se renueva semanalmente y se difunde a través de los canales oficiales del Ente Cultural y de los Espacios Incaa.