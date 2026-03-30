"No es una estadística, es una persona": la crisis financiera del Cottolengo Don Orione y el drama de 90 personas con discapacidad

En una entrevista con LG PLAY, Facundo Mela, el sacerdote que dirige la institución, fue contundente sobre el reclamo que llevan adelante en nombre de las personas con discapacidad. "Nosotros lo que estamos solicitando es que se cumpla la ley". Y agregó: "No estamos pidiendo un subsidio, una ayuda especial, sino que se cumpla la ley de discapacidad".