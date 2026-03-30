Urge actuar ante la crisis del Cottolengo Don Orione

El impacto de esta situación es concreto y cotidiano. Ubicado en el corazón de Villa Urquiza, el Cottolengo alberga a unas 90 personas adultas con discapacidad, muchas de ellas con dependencia total para realizar actividades básicas como alimentarse o higienizarse. La institución cuenta con entre 75 y 80 trabajadores, una planta que no admite recortes sin comprometer la calidad del cuidado. A ello se suman gastos ineludibles: medicamentos, alimentos, servicios, mantenimiento de un predio de siete hectáreas con edificaciones de más de ocho décadas. Cada rubro crece al ritmo de la inflación; los ingresos, en cambio, llegan tarde y licuados. La paradoja es tan evidente como injusta, porque el Estado que no paga a tiempo exige el cumplimiento puntual de las obligaciones fiscales. Un día de atraso implica intereses y sanciones.