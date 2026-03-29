El Pequeño Cottolengo de Don Orione está en crisis

A esta situación se suma que la institución funciona en un predio de siete hectáreas y con edificaciones que tienen 82 años, lo que implica una demanda constante de mantenimiento estructural. Sin embargo, la falta de recursos obligó a postergar tareas de conservación, lo que incrementa el riesgo de deterioro en techos, instalaciones y espacios comunes. Además, la crisis limita la capacidad de respuesta ante nuevas demandas: por ese motivo que que, en este momento, no se está incorporando residentes por la imposibilidad de tener un financiamiento garantizado y la imposibilidad de sostener nuevas prestaciones dentro del esquema actual.