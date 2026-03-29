El sector azucarero prevé otra zafra récord en 2026 impulsada por la producción de alcohol

En cuanto al balance de la zafra 2025, los dirigentes coincidieron en que se trató de una campaña récord en molienda, aunque levemente por debajo de las estimaciones iniciales. Entre los objetivos alcanzados, destacaron un incremento del 6% en la producción de alcohol en comparación con el año previo y exportaciones que, por segundo año consecutivo, se ubicaron en torno a las 600.000 toneladas de azúcar.