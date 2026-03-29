El sector azucarero prevé otra zafra récord en 2026 impulsada por la producción de alcohol

Los industriales delinearon un escenario de expectativas positivas para la próxima zafra 2026, en un contexto marcado por la recuperación de los precios y planes productivos que anticipan nuevos niveles récord, según resaltó el Centro Azucarero Argentino (CAA).
A través de un comunicado, que lleva al firma del presidente Jorge Feijóo, en la entidad señalaron que tanto el mercado interno como el externo muestran señales de mejora. A nivel local, tras un período de valores sensiblemente bajos durante la zafra 2025, el precio del azúcar inició una recuperación al finalizar la campaña que se mantiene en la actualidad.
En el plano internacional, si bien se registraron caídas sostenidas a lo largo del ciclo pasado, en las últimas semanas se observa una recuperación en las cotizaciones tanto del azúcar crudo como del blanco.
En este contexto, los ingenios proyectan para este año una producción de alcohol en torno a los 625.000 metros cúbicos (m3), lo que marcaría un nuevo récord para la actividad. En paralelo, el plan comercial prevé un fuerte perfil exportador: a marzo ya se registran compromisos por 560.500 toneladas de azúcar, distribuidas en 43.000 tn. a la cuota americana, 135.000 de orgánica, 290.500 a Chile, 67.000 a mercado mundial y 25.000 a Uruguay.
Las lluvias
No obstante, desde el CAA advirtieron que persisten algunas incertidumbres productivas. Si bien las lluvias del verano permiten anticipar una mayor disponibilidad de caña respecto de la campaña anterior, también podrían afectar los rendimientos de azúcar, lo que introduce cautela en las proyecciones finales.
En cuanto al balance de la zafra 2025, los dirigentes coincidieron en que se trató de una campaña récord en molienda, aunque levemente por debajo de las estimaciones iniciales. Entre los objetivos alcanzados, destacaron un incremento del 6% en la producción de alcohol en comparación con el año previo y exportaciones que, por segundo año consecutivo, se ubicaron en torno a las 600.000 toneladas de azúcar.
Como resultado de ese desempeño, el sector iniciará la próxima campaña con un stock cercano a las 120.000 toneladas, equivalente a aproximadamente un mes de consumo, un nivel considerado adecuado para el equilibrio del mercado.
De este modo, el sector azucarero encara una nueva campaña con expectativas de crecimiento, apoyado en la mejora de los precios y en una estrategia productiva y comercial que busca consolidar los niveles de producción y exportación alcanzados en los últimos años.