Destacaron que el reciente incremento ratifica la necesidad de avanzar hacia un mayor corte de bioetanol
El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán valoró la medida oficial, pero reparó su carácter voluntario al considerar que limita inversiones. Aun así, sostuvo que el avance despeja dudas sobre el impacto en los motores.
El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) destacó la reciente medida de la Secretaría de Energía nacional, la considerar que fortalecerá el uso de biocombustibles en el país y marcará un paso decisivo hacia una matriz energética más diversificada.
El Gobierno nacional actualizó este viernes la especificación técnica de calidad de las naftas, elevando el límite máximo de oxígeno permitido al 5,6%. La medida busca otorgar mayor flexibilidad a la industria de los combustibles y contribuir a amortiguar los incrementos en los precios en surtidor, en un contexto marcado por el impacto de la guerra en Medio Oriente.
Mediante la Resolución 79/2026, la Secretaría de Energía adecuó la normativa vigente para que, si una empresa lo considera conveniente, pueda incorporar voluntariamente hasta 15% de bioetanol en las naftas, dentro de los parámetros de calidad establecidos. Hasta ahora, el corte se ubicaba en un 12%.
"Para las provincias productoras sucroalcoholeras, se trata de una noticia esperada, ya que representará un avance significativo en el aumento de la producción, con un fuerte impacto positivo en la generación de empleo y en toda la cadena productiva", señaló el Ipaat en un comunicado.
Destacó que el incremento en el corte de bioetanol se reflejará directamente en una mayor producción de alcohol, lo que permitirá reducir la cantidad de azúcar destinada al mercado interno y potenciar el valor agregado de nuestra industria.
Obligatoria, no voluntaria
No obstante, el Instituto hizo hincapié en que esta medida "debió haberse establecido como obligatoria y no voluntaria". "De esa manera, el sector contaría con mayor previsibilidad para poder realizar inversiones en las plantas, realizando una planificación y diseño de estrategias más sólidas para su implementación", indicó.
Aun así, el organismo consideró que la medida es un acierto, ya que confirma la necesidad de avanzar hacia un corte mayor de bioetanol. Además, despeja dudas sobre posibles perjuicios en el funcionamiento de los motores, uno de los principales argumentos que históricamente han limitado la modificación de la Ley de Biocombustibles.
Puntos centrales, según el Ipaat
- La Secretaría de Energía de la Nación informó que, mediante la Resolución 79/2026, se ha dispuesto la actualización de las especificaciones técnicas de calidad para los biocombustibles líquidos, incluidas las naftas, elevando el límite máximo de oxígeno permitido hasta 5,6%.
- La medida, busca que las petroleras puedan incrementar de forma voluntaria el corte de bioetanol en nafta hasta un 15%.
- Si bien la normativa no modifica el cupo obligatorio ni impone nuevas exigencias, brinda a las refinadoras un margen técnico mayor para sustituir petróleo por biocombustibles.
- De esta manera, las empresas podrán optimizar costos en un escenario de volatilidad de precios, manteniendo los estándares de calidad vigentes.
- El ajuste se fundamenta en estudios técnicos nacionales e internacionales que demuestran la viabilidad de este parámetro, contribuyendo a: mejorar la eficiencia de la combustión, reducir las emisiones de monóxido de carbono, incrementar el número de octano efectivo del combustible.
- La decisión se enmarca en las facultades conferidas por las Leyes N° 17.319 de hidrocarburos y N° 27.640 de biocombustibles, que otorgan a esta Secretaría como Autoridad de aplicación del régimen.