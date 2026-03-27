El Gobierno nacional habilita un mayor corte de bioetanol para amortiguar la suba de las naftas

El Gobierno nacional actualizó la especificación técnica de calidad de las naftas, elevando el límite máximo de oxígeno permitido al 5,6%. La medida busca otorgar mayor flexibilidad a la industria de los combustibles y contribuir a amortiguar los incrementos en los precios en surtidor, en un contexto marcado por el impacto de la guerra en Medio Oriente.