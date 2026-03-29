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Fuerte temporal en Córdoba: un pueblo de 1200 habitantes quedó bajo el agua y evacuaron un geriátrico

En pocas horas se registró una intensa caída de agua. El hecho terminó con calles anegada, árboles derribados y la intervención de bomberos.

Así quedó Colonia Marina (Córdoba) tras el fuerte temporal del viernes Así quedó Colonia Marina (Córdoba) tras el fuerte temporal del viernes El Doce
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Unintenso temporal golpeó fuerte a la localidad cordobesa de Colonia Marina de 1266 habitantes, donde en pocas horas se registraron cerca de 300 milímetros de lluvia. La magnitud del fenómeno generó inundaciones en viviendas, calles anegadas y evacuaciones preventivas, entre ellas la de un geriátrico.

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Desde el viernes pasado, bomberos voluntarios, personal municipal y equipos de asistencia trabajaron para asistir a las familias afectadas por el ingreso de agua en distintos sectores del pueblo. Las tareas incluyeron evacuaciones, drenaje en zonas críticas y el monitoreo de áreas vulnerables.

Según los habitantes, aunque se han vivido tormentas de gran volumen en el pasado, nunca se habían concentrado en un periodo de tiempo tan corto. Al estar ubicada en una zona baja, la localidad comenzó a recibir, además, el escurrimiento masivo de las aguas provenientes de los campos circundantes, lo que complicó aún más el panorama y saturó la capacidad de absorción de la laguna de retardo local.

Inundaciones en Córdoba: un pueblo quedó cubierto de agua tras el temporal Inundaciones en Córdoba: un pueblo quedó cubierto de agua tras el temporal TN

Colonia Marina: el pueblo quedó bajo el agua y evacuaron un geriátrico tras el temporal

En este contexto, varias viviendas sufrieron el ingreso de agua, con acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros. Un geriátrico fue trasladado de manera preventiva al club municipal, dos personas se autoevacuaron y se dispuso asistencia específica para un vecino con movilidad reducida.

“Actualmente no se registran precipitaciones y se espera que el nivel comience a descender en las próximas horas, mientras continúan las tareas de desagote de calles inundadas”, señaló la cuenta oficial del gobierno provincial a través de la red social X.

El temporal no afectó únicamente a Colonia Marina. Según datos relevados a nivel local, en El Tío se registraron 151 milímetros de lluvia, en La Francia 130 milímetros y en Las Varas 108 milímetros, todos acumulados en las últimas 24 horas.

El intendente del pueblo, José Gerardo Cerutti, calificó la situación como histórica y describió el dramático escenario que atraviesa la población. Cerutti detalló que el pueblo llegó a tener el 80% de su superficie cubierta por agua y que, a pesar del intenso trabajo de escurrimiento, todavía persiste un 60% de anegamiento en distintos sectores. “Nunca vivimos una situación así. Habíamos ampliado la laguna de retardo porque esperábamos más lluvias, pero no en esta magnitud”, contó en diálogo con Perfil. 

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