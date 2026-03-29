Fuerte temporal en Córdoba: un pueblo de 1200 habitantes quedó bajo el agua y evacuaron un geriátrico

El intendente del pueblo, José Gerardo Cerutti, calificó la situación como histórica y describió el dramático escenario que atraviesa la población. Cerutti detalló que el pueblo llegó a tener el 80% de su superficie cubierta por agua y que, a pesar del intenso trabajo de escurrimiento, todavía persiste un 60% de anegamiento en distintos sectores. “Nunca vivimos una situación así. Habíamos ampliado la laguna de retardo porque esperábamos más lluvias, pero no en esta magnitud”, contó en diálogo con Perfil.