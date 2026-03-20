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Adelantaron el show de Tini en Córdoba por condiciones climáticas: los detalles

La producción publicó los nuevos horarios. La artista saldría a escena una hora antes de lo pautado.

PRESENTACIÓN. TINI no solo deberá conquistar a su público, sino también ganarle a la tormenta. PRESENTACIÓN. TINI no solo deberá conquistar a su público, sino también ganarle a la tormenta. IMAGEN DE ARCHIVO.
Hace 18 Min

El esperado show de Tini en Córdoba sufrió una modificación de último momento: la organización decidió adelantar el horario debido a las condiciones climáticas previstas para este viernes.

Según los reportes meteorológicos, la jornada se presenta inestable, con cielo mayormente cubierto, lluvias débiles y probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche.

En ese contexto, el cambio de horario busca garantizar el normal desarrollo del espectáculo y evitar complicaciones tanto para el público como para el equipo técnico. La decisión se suma a una serie de ajustes que suelen implementarse en shows masivos al aire libre cuando el clima se vuelve un factor determinante.

A pesar del panorama meteorológico, la expectativa por la presentación de Tini se mantiene intacta. La artista llega a Córdoba en el marco de su gira y con una convocatoria masiva, consolidada como una de las figuras más convocantes del pop argentino.

Ahora, con el horario adelantado, el objetivo será ganarle a la tormenta y que la música sea la verdadera protagonista de la noche.

La apertura de puertas fue a las 17 y Q' Lokura, banda telonera de ambos días, salió a escena este viernes a las 18.45. El show de Tini se adelanta una hora y la artista cantará a las 20.

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