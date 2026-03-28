“Yo no lo toqué”: Lucas Pertossi intentó despegarse tras la condena por el caso Báez Sosa

Durante el juicio contra ocho rugbiers que habían asesinado a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell, el dolor de una familia y de una sociedad conmocionada se intensificaba mientras nadie daba una respuesta. Ninguno de los sospechosos habló y todos se resguardaron en la misma táctica con la que operaban para agredir y matar: callar en masa. Así la representación legal fue conjunta. Se definieron sentencias y ninguna absolución. Entre perpetuas y penas de más de una década, Lucas Pertossi, uno de los agresores con el veredicto más bajo, decidió finalmente hablar ante lo que cree fue una mala representación de su caso.