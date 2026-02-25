Caso Báez Sosa: la defensa de Lucas Pertossi pidió la nulidad de su condena ante la Corte Suprema

La defensa de Lucas Pertossi solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la condena a 15 años de prisión que recibió por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell.
El planteo fue presentado por Ignacio Nolfi, actual defensor ante Casación, quien sostuvo que durante el juicio no se garantizó el derecho a defensa del imputado y que existieron irregularidades que afectaron el debido proceso.
Pertossi fue uno de los ocho jóvenes condenados por el ataque que terminó con la muerte del joven a la salida de un boliche en la costa bonaerense. Mientras cinco de los acusados recibieron prisión perpetua, él fue condenado a 15 años de cárcel.
Ahora, su defensa busca que el máximo tribunal revise el fallo y anule la sentencia. Según el escrito presentado, Pertossi sufrió una “indefensión manifiesta” al ser representado durante el juicio por el mismo abogado que defendía a los acusados condenados a perpetua, el letrado Hugo Tomei.
De acuerdo al recurso, no se implementó una estrategia diferenciada que contemplara los roles específicos de cada imputado. El defensor actual afirmó que los tribunales debieron garantizar una “asistencia técnica efectiva y autónoma” para su cliente.
En concreto, la defensa sostiene que la actuación de Pertossi fue distinta a la de quienes propinaron los golpes fatales y que no se valoraron adecuadamente las pruebas en relación con su conducta puntual.
El objetivo del planteo es que se declare la nulidad del proceso respecto de Pertossi y se disponga la realización de un nuevo juicio.
Las siete razones que expuso la defensa
Intereses contrapuestos
El recurso sostiene que, al compartir abogado con los imputados más comprometidos, no se pudo destacar que la situación fáctica de Pertossi era diferente.
Sacrificio de la defensa individual
Según Nolfi, la estrategia global priorizó figuras legales que podían beneficiar a quienes enfrentaban penas más graves, pero perjudicó la posibilidad de individualizar la conducta de Pertossi.
Limitación del derecho a declarar
La defensa afirma que, por consejo de su anterior abogado, el joven no brindó una versión completa de los hechos, lo que habría restringido su derecho de defensa.
Ausencia de evidencia física
Se señala que no se halló ADN ni sangre de la víctima en sus prendas ni en sus manos.
Ajenidad del ataque mortal
El planteo sostiene que no tuvo contacto físico con la víctima ni antes, ni durante ni después de la agresión fatal.
Rol secundario y periférico
De acuerdo con el escrito, su intervención se limitó a filmar en un primer momento y a protagonizar un altercado menor con un tercero ajeno a la víctima.
Desvinculación temporal y espacial
Las cámaras de seguridad, según la defensa, mostrarían que se retiró del lugar antes de que concluyera la agresión mortal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá ahora analizar la admisibilidad del recurso y definir si interviene en el caso, en una causa que sigue generando fuerte repercusión social a seis años del crimen.