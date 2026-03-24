Golpes en el deporte: revelan daños cerebrales a largo plazo en exrugbiers y boxeadores

El trabajo pone el foco en la barrera hematoencefálica, una estructura clave que protege al cerebro y regula el ingreso de sustancias desde la sangre. Según los resultados, en atletas retirados expuestos a golpes repetidos, esta barrera puede volverse más permeable, generando lo que los especialistas describen como una “fuga” que impacta directamente en el funcionamiento cerebral.