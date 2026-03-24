Golpes en el deporte: revelan daños cerebrales a largo plazo en exrugbiers y boxeadores
Un estudio reciente advierte que los golpes repetidos en deportes de contacto como el rugby y el boxeo podrían generar daños cerebrales a largo plazo. La investigación detectó alteraciones en la barrera que protege el cerebro, asociadas a inflamación persistente y a un menor rendimiento cognitivo en exatletas, incluso años después del retiro.
Un reciente estudio científico volvió a encender las alarmas sobre los efectos a largo plazo de los deportes de contacto. Investigaciones publicadas en la revista científica Science Translational Medicine señalan que exrugbiers y boxeadores podrían sufrir alteraciones cerebrales persistentes incluso más de una década después de haber dejado la actividad profesional.
El trabajo pone el foco en la barrera hematoencefálica, una estructura clave que protege al cerebro y regula el ingreso de sustancias desde la sangre. Según los resultados, en atletas retirados expuestos a golpes repetidos, esta barrera puede volverse más permeable, generando lo que los especialistas describen como una “fuga” que impacta directamente en el funcionamiento cerebral.
Daños silenciosos que aparecen con el tiempo
La investigación analizó a 47 exdeportistas de disciplinas de contacto y detectó que un grupo significativo presentaba alteraciones en esta barrera protectora. Lo más relevante es que estos cambios no quedaron en el plano biológico: quienes mostraban mayor deterioro también evidenciaron un peor rendimiento en pruebas cognitivas, especialmente en memoria y atención.
Este hallazgo aporta una nueva explicación a un fenómeno observado desde hace años: exjugadores que, sin haber sufrido conmociones graves diagnosticadas, desarrollan dificultades mentales con el paso del tiempo.
Inflamación persistente y deterioro cognitivo
Uno de los puntos centrales del estudio es la relación entre los golpes repetidos y la inflamación crónica. Los investigadores detectaron que ciertos marcadores en sangre, como el aumento de monocitos, se asociaban a un peor desempeño cognitivo.
Además, se identificaron alteraciones genéticas vinculadas al sistema inmunológico y al desarrollo de los vasos cerebrales, lo que refuerza la hipótesis de un proceso progresivo y complejo.
La revista Nature destacó la importancia de estos resultados, ya que permiten observar en personas vivas un fenómeno que hasta ahora era difícil de comprobar: el deterioro de la barrera cerebral tras años de exposición a impactos.
Un proceso acumulativo, más allá de los golpes visibles
Especialistas en neurología coinciden en que el problema no se limita a los traumatismos evidentes. Los impactos reiterados, incluso aquellos que no generan síntomas inmediatos, pueden producir microdaños acumulativos en la estructura cerebral.
Con el tiempo, estos daños afectarían la llamada “unidad neurovascular”, debilitando la capacidad del cerebro para protegerse de sustancias nocivas y alterando la comunicación entre neuronas.
Esto explicaría por qué algunos exdeportistas presentan, años después, síntomas como:
- Pérdida de memoria
- Dificultades de concentración
- Lentitud mental
- Fatiga cognitiva
- Cambios en el estado de ánimo
Sin embargo, la posibilidad de que estos procesos permanezcan activos durante años abre un nuevo escenario en la medicina deportiva: la necesidad de detectar los daños de forma precoz y desarrollar tratamientos específicos.
Cambios en el deporte para reducir riesgos
Frente a este panorama, organizaciones como la Unión Argentina de Rugby reforzaron en los últimos años los protocolos de seguridad. Entre las medidas adoptadas se destacan:
- Evaluaciones médicas obligatorias ante golpes en la cabeza
- Protocolos estrictos para el retorno al juego
- Capacitación a jugadores, entrenadores y árbitros
- Implementación de herramientas como la “tarjeta azul”
- Uso de tecnología para medir impactos durante los partidos
Un debate que sigue abierto
Si bien el estudio no afirma que todos los deportistas de contacto desarrollarán problemas cognitivos, sí aporta evidencia clave sobre los efectos a largo plazo de los golpes repetidos.
El desafío ahora es doble: profundizar la comprensión científica de estos procesos y, al mismo tiempo, seguir ajustando las medidas de prevención en disciplinas donde el contacto físico es parte esencial del juego.