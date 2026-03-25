¿Cuándo le toca cobrar a cada entidad estatal de Tucumán en lo que resta de marzo?

La Tesorería General de la Provincia publicó en su página oficial el cronograma de pagos para el sueldo de trabajadores estatales. Los mismos se llevarán a cabo entre los días restantes de marzo y la primera semana de abril.
El organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción estableció un cronograma que divide los cargos y secciones a cobrar según un día específico. Por lo que es importante verificar cuándo es el día indicado.
Sábado 28 de marzo
-Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
-Instituto Provincial de la Vivienda
-Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
-Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
Martes 31 de marzo
-Administración Central
-Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
-Defensoría del Pueblo
-Tribunal de Cuentas
-Tribunal Fiscal de Apelación
-Poder Legislativo
-Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
-Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
-Ministerio Público Fiscal
-Ministerio Pupilar y de la Defensa
Miércoles 1 de abril
-Comunas Rurales
-Municipios del Interior
-Dirección Recursos Hídricos
-Ente Autárquico Tucumán Turismo
-Ente Cultural de Tucumán
-Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
-Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
-Instituto Desarrollo Productivo
-Ente Infraestructura Comunitaria
-Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
-Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa
Parte complementaria (comienzo de abono según lo previsto):
Martes 7 de abril
-Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
-Instituto Provincial de la Vivienda
-Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
-Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
-Sociedad Aguas del Tucumán
-Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
Miércoles 8 de abril
-Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
-Administración Central
-Defensoría del Pueblo
-Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
-Comunas Rurales
-Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
-Tribunal de Cuentas
-Tribunal Fiscal de Apelación
-Jubilados fuera de convenio
-Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
-Asignaciones Ex-Empleados Talleres de Tafí Viejo
Jueves 9 de abril
-Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
-Ministerio Público Fiscal
-Ministerio Pupilar y de la Defensa
-Poder Legislativo
-Municipios del Interior
-Dirección Recursos Hidrícos
-Ente Autárquico Tucumán Turismo
-Ente Cultural de Tucumán
-Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
-Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
-Instituto Desarrollo Productivo
-Ente Infraestructura Comunitaria
-Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
-Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa
-Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)