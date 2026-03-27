Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Tras una semana con un clima estable y agradable en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarillapor tormentas con caída de granizo una provincia el norte argentino. Allí se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros.
De acuerdo con el informe emitido por el organismo que depende del Ministerio de Defensa, el oeste de Jujuy será la zona afectada, donde se prevén fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.
En ese sector se esperan tormentas que podrían incluir actividad eléctrica frecuente, caída aislada de granizo, ráfagas intensas y precipitaciones abundantes en lapsos breves.
Para el sábado, el SMN emitió dos alertas amarillas: una por tormentas para el centro de Buenos Aires -la cual se mantendrá en la provincia hasta el domingo- y otra por vientos fuertes para el sur, en Chubut y Santa Cruz.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Con el avance de un frente cálido sobre el centro del país, se espera que las lluvias y tormentas regresen a partir de la tarde o noche del viernes en el centro-este de la Argentina. De manera aislada, podrían afectar áreas de Córdoba, el sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos, el norte de Buenos Aires e incluso la Capital Federal.
Según algunos modelos de pronóstico, estas condiciones tenderían a intensificarse y extenderse durante la primera mitad del sábado, con precipitaciones abundantes y eventos localmente fuertes.