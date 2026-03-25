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Hay alerta amarilla por vientos fuertes: ¿en qué provincias deberán extremar los cuidado?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre ráfagas que pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora.

Rige una alerta amarilla por vientos fuertes en el sur del país Rige una alerta amarilla por vientos fuertes en el sur del país Infobae
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Este miércoles será un jornada ventosa para tres provincias argentinas donde las ráfagas podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora y por este motivo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla. Este nivel de advertencia implica situaciones que pueden tener “capacidad de daño” y generar riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Según el reporte diario del organismo nacional, las zonas que están bajo alerta amarilla por vientos fuertes son Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora. 

Rige la alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: la advertencia para las provincias afectadas

Rige la alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: la advertencia para las provincias afectadas

En las zonas que están bajo alerta por vientos, también se registrarán bajas temperaturas y precipitaciones aisladas, más intensas en el sector cordillerano y de menor relevancia en la porción sur.

Por otro lado, en la región de Cuyo y las provincias centrales tendrán otra jornada muy soleada, con temperaturas frescas a templadas, en tanto que el tercio norte argentino (NOA y NEA fundamentalmente) mostrarán un cielo con mayor cobertura nubosa, y algunas precipitaciones aisladas en provincias como Misiones, Formosa, Salta, Jujuy y Tucumán.

Fuerte inestabilidad en el centro del país: un frente cálido traerá lluvias y tormentas desde el viernes

Un frente permanecerá estacionado sobre el centro de Argentina, generando marcada inestabilidad. Recién hacia el viernes se prevé un cambio más significativo en las condiciones meteorológicas del país, ante el avance de un frente cálido desde el Litoral hacia la región central, que aportará mayor humedad y temperaturas más elevadas, según el sitio Meteored.

Con el desplazamiento de perturbaciones en altura, el tiempo tenderá a inestabilizarse sobre esta pendiente frontal al alcanzar el norte de Buenos Aires y el sur del Litoral, reactivándose la probabilidad de lluvias y tormentas durante la jornada del viernes en la franja que conecta Buenos Aires, Rosario y Córdoba, junto a sus áreas de influencia.

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