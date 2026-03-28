El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se involucra en el debate por Campo Norte

El predio de Campo Norte acumula años de historia y de proyectos truncos. En un relevamiento, la Provincia detectó ocupaciones irregulares y avanza en la planificación para que se regularice la situación dominial del espacio. Mientras tanto, el Concejo Deliberante busca insertarse en la discusión y promover la iniciativa de que la Municipalidad capitalina coordine con el Poder Ejecutivo (PE) la creación de un parque verde.
La semana pasada, la comisión de Planeamiento del cuerpo parlamentario resolvió convocar para el martes próximo a funcionarios de la Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone de Valls, para que se les informe sobre la condición jurídica de Campo Norte. Sucede que en el órgano liderado por Fernando Juri se ha presentado más de un proyecto en este sentido y se quieren establecer criterios en conjunto para preparar una iniciativa que pueda llegar al recinto.
La invitación fue remitida por nota en los últimos días, aunque tras algunas conversaciones se habría definido un encuentro más: el titular del comité, Facundo Vargas Aignasse, podría ser recibido en la Fiscalía el lunes. Además, de ser necesario, el Gobierno provincial haría llegar a la comisión los datos requeridos sobre la situación de Campo Norte y los avances en la regularización del predio.
Los ediles promueven la creación de un parque que convierta al área en el tercer pulmón verde de la Capital, lo que va en línea con la intención del Estado de recuperar el control de las tierras fiscales y transformarlas en un espacio público de recreación. En Campo Norte, el dominio del terreno pertenece a la Provincia, que recientemente detectó presuntas ocupaciones ilegales en la zona.
El titular de la comisión explicó que la intención del Concejo es dar herramientas al Ejecutivo municipal para que pueda celebrar convenios y avanzar sobre los mecanismos jurídicos necesarios para llevar adelante la creación del Parque Norte, no sin antes conversar con la Provincia. “Es para que se nos explique cómo está distribuida la propiedad y qué partes son las que tienen en comodato, para entender bien sobre qué podemos avanzar en un proyecto de ordenanza”, dijo.
Vargas Aignasse reafirmó que se busca incentivar el trabajo conjunto para que se actúe sobre las tierras. “Es una zona con la que, si se le da una buena intervención y el municipio y la Provincia se ponen de acuerdo, podríamos tener un parque muy bueno para la ciudad”, señaló.
Los proyectos
En el Concejo Deliberante se elaboraron proyectos de ordenanza y de resolución sobre Campo Norte, además de pedidos de informes.
La última propuesta fue presentada por Vargas Aignasse y establecía que el parque proyectado sea declarado de interés público, urbanístico y ambiental, y que su intervención contemple criterios de desarrollo sustentable, preservación ambiental, accesibilidad, integración urbana, equipamiento recreativo y protección del paisaje, priorizando el uso público del espacio.
El texto fundamenta que Campo Norte es un sector estratégico para el desarrollo urbano; que además de los dos grandes pulmones verdes de la ciudad -el parque 9 de Julio y el parque Guillermina- hace falta un tercero; y que crear el Parque Norte “permitirá no solo incrementar la superficie de espacios verdes de uso público, sino también ordenar urbanísticamente una zona de alto potencial de crecimiento, integrando criterios de sostenibilidad ambiental, recreación, esparcimiento y movilidad”.
También el radical Gustavo Cobos, junto a su par José María Canelada, elevó una iniciativa el año pasado que resolvía solicitar al municipio “la urgente intervención para cumplir y hacer cumplir la normativa vigente que le cabe -como Distrito Parque Urbano- al predio denominado Campo Norte, afectado como tal por la ordenanza N° 3.900 (de 2007)”.
A su vez, el proyecto instaba a la Municipalidad encabezada por Rossana Chahla a “llevar adelante las gestiones correspondientes ante el Poder Ejecutivo Provincial a fin de concretar la construcción del Parque Norte de los Tucumanos ilustres, incluidas aquellas referidas al dominio del bien que resulten necesarias”.
El mes pasado, los concejales solicitaron informes a la Fiscalía de Estado sobre la situación jurídica del inmueble y sobre la entrega en tenencia a la Municipalidad, para conocer qué instrumento la dispuso y si continúa vigente o fue revocada.
La Legislatura de Tucumán es otro organismo que acoge proyectos sobre el tema. El parlamentario Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) instaló el mes pasado una propuesta para que el inmueble se incorpore al Sistema Provincial de Protección del Patrimonio Cultural, para que se fortalezca “su protección jurídica, impidiendo su fragmentación o utilización incompatible con su finalidad ambiental y social”, sin afectar a los derechos de aquellas fracciones previamente transferidas.
Además, otros escritos presentados el año pasado por el radical solicitaron la derogación de dos leyes de donaciones de fracciones del inmueble, por haberse vencido los plazos de concreción de las obras y por el “incumplimiento de las obligaciones asumidas”.