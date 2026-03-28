El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se involucra en el debate por Campo Norte

La semana pasada, la comisión de Planeamiento del cuerpo parlamentario resolvió convocar para el martes próximo a funcionarios de la Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone de Valls, para que se les informe sobre la condición jurídica de Campo Norte. Sucede que en el órgano liderado por Fernando Juri se ha presentado más de un proyecto en este sentido y se quieren establecer criterios en conjunto para preparar una iniciativa que pueda llegar al recinto.