Proponen sumar a Campo Norte como patrimonio cultural

Mientras la Provincia avanza con los relevamientos del predio de Campo Norte, para determinar la situación dominial de quienes ocupan esos terrenos, en la Legislatura impulsan que el potencial pulmón verde de la zona norte de la Capital sea incorporado al Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de la Provincia (Ley 7.500).
La iniciativa impulsada por Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) establece que el inmueble ubicado en la zona de avenida Estado de Israel y Ecuador forme parte del sistema de protección en su carácter de bien de valor paisajístico, ambiental, histórico-urbano y social. Asimismo, aclara que la medida no afectará situaciones jurídicas previas.
Antecedentes normativos
En los fundamentos, el radical recuerda que existen antecedentes normativos vinculados al predio. Menciona que la Ley 6.919, sancionada en 1998, declaró de utilidad pública el inmueble denominado Campo Norte con el fin de crear allí un parque público”.
También se señala que una ordenanza municipal lo afectó como Distrito Parque Urbano y declaró “de interés municipal la concreción de un parque público en el lugar”.
En la exposición de motivos se destaca además las características del predio y su potencial dentro de la trama urbana. Entre otros aspectos, menciona su “valor paisajístico y ambiental”, su “importancia histórica urbana”, su “función social como espacio verde estratégico” y su “potencial como pulmón ecológico en zona densamente urbanizada”.
El proyecto de Romano Norri cuenta también con el respaldo de las firmas de José Seleme (Avanza Tucumán), Manuel Courel (Cambia Tucumán), Raquel Nievas (Trabajando para Tucumán) y de Rodolfo Ocaranza (Compromiso Tucumán).