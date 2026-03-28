El futuro de la Terminal de Ómnibus: etapa clave en la licitación de la concesión

Si bien restan las notificaciones oficiales -tendrían lugar el lunes-, en principio las tres empresas que participaron de este trámite superaron los requerimientos formales (incluidos en el “sobre 1”), cuyo análisis corrió por cuenta de la Comisión de Preadjudicación conformada por técnicos de Obras Públicas, de Economía y de la Fiscalía de Estado. Los oferentes son Ingeco SA y Otros (en unión transitoria), Catalina Fintech Hotel SRL y Logísticas Integrales SA.