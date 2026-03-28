El futuro de la Terminal de Ómnibus: etapa clave en la licitación de la concesión

Se espera que la próxima semana tenga lugar una etapa clave en el proceso de licitación nacional que definirá la concesión por 20 años de la Terminal de Ómnibus.
Según indicaron en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, a cargo de Marcelo Nazur, está previsto que el miércoles se lleve adelante el acto de apertura de sobres con las ofertas técnicas y económicas (es decir, los diseños y los presupuestos).
Si bien restan las notificaciones oficiales -tendrían lugar el lunes-, en principio las tres empresas que participaron de este trámite superaron los requerimientos formales (incluidos en el “sobre 1”), cuyo análisis corrió por cuenta de la Comisión de Preadjudicación conformada por técnicos de Obras Públicas, de Economía y de la Fiscalía de Estado. Los oferentes son Ingeco SA y Otros (en unión transitoria), Catalina Fintech Hotel SRL y Logísticas Integrales SA.