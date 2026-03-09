Se empieza a definir la puja por la Terminal de Ómnibus, que tendrá nuevo concesionario

El futuro de la Terminal de Ómnibus comenzará a definirse este martes, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.
A las 9, tal como estaba previsto, se cierra el plazo para la presentación de ofertas, en el marco del llamado a licitación para la renovación del contrato por la explotación y mantenimiento de las instalaciones situadas en avenida Brígido Terán 250.
Por el momento, a las oficinas del Ministerio de Obras Públicas, Infraestructura y Transporte llegaron cinco empresas interesadas en pujar por la adjudicación, que se extenderá por 20 años.
Según fuentes oficiales, entre los interesados no figura la actual contratista, Terminal del Tucumán SA, que está a cargo de la estación de ómnibus desde su inauguración, en 1994.
De este modo, salvo que surja una propuesta de último momento por parte de esa empresa, es un hecho que, de cerrarse todo el trámite de manera exitosa, la Terminal tendrá una nueva contratista hasta 2046.
En la agenda oficial
Una vez que se cierre el plazo para la presentación de ofertas, la Casa de Gobiernos será sede del acto oficial de apertura de sobres, que tendría lugar también durante la mañana del martes.
Se espera que la actividad cuente con la presencia del gobernador, Osvaldo Jaldo, de los ministros Marcelo Nazur (Obras Públicas) y Daniel Abad (Economía), y de la fiscal de Estado, Gilda Pedicone. Sucede que estas tres áreas intervinieron en la elaboración de los pliegos, e inclusive forman parte a través de sus técnicos -ingenieros, contadores y abogados- de la Comisión de Preadjudicación que analizará cada una de las propuestas, una tarea que demandaría entre dos y tres semanas.
Según explicaron fuentes oficiales, cada oferta debe contar con dos sobres.
En el primero se incluyen distintos aspectos administrativos que figuran en el pliego de bases y condiciones, como la presentación de la póliza de garantía de mantenimiento de la oferta y el libre deuda con el Estado provincial, entre otros.
Es clave cumplir con todos los requisitos para pasar a la segunda instancia, o sea, el “sobre dos”, que debe contener la oferta económica y el proyecto técnico para la Terminal (es decir, los planos y cuánto cuesta la ejecución de la obra propuesta).
Si bien el pliego establece los parámetros generales (como una inversión mínima de 7 millones de dólares en un plazo de cuatro años), cada una de las propuestas tendrá sus propias características, por lo que la Comisión de Preadjudicación deberá analizar caso por caso antes de resolver.
“Mejora sustancial”
El 22 de diciembre, Jaldo firmó el decreto 3.945/8 (MOIyTP), que autoriza el llamado a licitación por el contrato de explotación y mantenimiento de la Terminal.
El instrumento recuerda que el vencimiento del contrato con la firma prestataria finalizó el 27 de octubre de 2025, aunque se difirió la entrega de las instalaciones hasta el 27 de abril próximo.
“Es necesario mejorar sustancialmente la actual infraestructura y operación de la Estación Terminal de Ómnibus de la Provincia de Tucumán y (llevarla) a los mayores niveles de operatividad, seguridad y tecnología para garantizar la calidad de prestación del servicio a los usuarios”, expresa el decreto en los considerando.
Agrega luego que, con la convocatoria, se busca “la participación del sector privado en la explotación, administración y refuncionalización de la Estación Terminal bajo la figura de una concesión, en la que al adjudicatario se le otorgue la tenencia de la infraestructura, materiales y equipos entregados por 20 años, los que seguirán siendo de propiedad del Estado Provincial”.
Tras la publicación del llamado a licitación en el Boletín Oficial, el Ministerio de Obras Públicas compartió en sus plataformas los pliegos y otra documentación relacionada a este proceso.
Uno de los informes detalla las problemáticas actuales, como el acceso, la relación con el entorno, la imagen (en cuanto al diseño y la estética) y una comunicación obsoleta (pantallas informativas y señalética, entre otros).
La propuesta conceptual enumera objetivos generales (como el ordenamiento del espacio, el cambio de imagen, la incorporación de espacios verdes y incorporación de tecnología). Además, como pautas de diseño, el documento incluye una zonificación de los distintos espacios de la estación, como un patio gastronómico, un sector recreativo, un paseo comercial y pantallas informativas.
Para el área de andenes y servicios, se apunta a “liberar el espacio circulación y espera para mejorar la funcionalidad y la continuidad visual”. “Anteriormente, los kioscos y los asientos ubicados frente a los andenes interrumpían el flujo de movimiento y la vista despejada. Para optimizar el espacio, se reubicaron los kioscos en boleterías que estaban en desuso, liberando así el área central. Además, se aprovecharon otros espacios en desuso para incorporar salas de espera adicionales”, reza la propuesta conceptual publicada en el sitio oficial.
Otro de los puntos clave es que, mientras se desarrollen las obras, la concesionaria deberá asegurar el funcionamiento de la estación, tal como se implementó con la remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo.