Se empieza a definir la puja por la Terminal de Ómnibus, que tendrá nuevo concesionario

Se espera que la actividad cuente con la presencia del gobernador, Osvaldo Jaldo, de los ministros Marcelo Nazur (Obras Públicas) y Daniel Abad (Economía), y de la fiscal de Estado, Gilda Pedicone. Sucede que estas tres áreas intervinieron en la elaboración de los pliegos, e inclusive forman parte a través de sus técnicos -ingenieros, contadores y abogados- de la Comisión de Preadjudicación que analizará cada una de las propuestas, una tarea que demandaría entre dos y tres semanas.