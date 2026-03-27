Explota el arbitraje argentino: nuevos chats sacuden a la AFA

El caso se da en un contexto ya cargado de tensión. En los últimos días, la difusión de otras conversaciones vinculadas al árbitro Luis Lobo Medina había encendido las alarmas en torno a un partido entre Tigre y Mitre por la Primera Nacional 2021. Aquella revelación abrió un escenario de sospechas que ahora se amplifica con la aparición de nuevos nombres y situaciones.