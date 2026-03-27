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Explota el arbitraje argentino: nuevos chats sacuden a la AFA

Conversaciones atribuidas a Fernando Espinoza en el marco de una causa judicial reavivan las sospechas sobre la transparencia del sistema y apuntan a un partido del año 2021.

BAJO LA LUPA. Fernando Espinoza es uno de los nombres que se encuentran bajo investigación por supuestos vínculos con Juan Pablo Beacon. BAJO LA LUPA. Fernando Espinoza es uno de los nombres que se encuentran bajo investigación por supuestos vínculos con Juan Pablo Beacon.
Hace 2 Hs

El arbitraje del fútbol argentino volvió a quedar en el centro de la escena tras la difusión de nuevos chats que involucran al árbitro Fernando Espinoza y al exasesor legal Juan Pablo Beacon, en el marco de una investigación judicial que analiza posibles irregularidades en el fútbol local. 

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El material, dado a conocer en el canal de televisión LN+, estaría vinculado a una jugada puntual del partido que disputaron Racing Club y Arsenal de Sarandí en abril de 2021. Aquel encuentro terminó 2-1 a favor del conjunto del Viaducto, pero ahora volvió a quedar bajo sospecha a partir de estos nuevos elementos que se suman a la causa.

La investigación forma parte de un expediente más amplio que lleva adelante el juez Luis Armella junto a la fiscal Cecilia Incardona, quienes analizan conversaciones extraídas del teléfono celular de Beacon. El exdirigente supo estar vinculado a sectores clave de la AFA, lo que le da mayor peso a los mensajes que hoy están bajo la lupa judicial.

POLÉMICO. El árbitro mendocino tuvo muchos episodios de controversia cuando dirigió a Atlético Tucumán. POLÉMICO. El árbitro mendocino tuvo muchos episodios de controversia cuando dirigió a Atlético Tucumán.

Dentro de los chats aparecen referencias que generan especial preocupación. Entre ellas, menciones a presuntos pagos en efectivo a árbitros, conocidos en la jerga como “sobres”, así como también alusiones al director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, una figura central dentro de la estructura arbitral argentina.

Además, los mensajes sugieren posibles vínculos entre decisiones arbitrales y beneficios económicos, un punto que, de comprobarse, implicaría un golpe directo a la credibilidad de las competencias organizadas por la AFA.

El caso se da en un contexto ya cargado de tensión. En los últimos días, la difusión de otras conversaciones vinculadas al árbitro Luis Lobo Medina había encendido las alarmas en torno a un partido entre Tigre y Mitre por la Primera Nacional 2021. Aquella revelación abrió un escenario de sospechas que ahora se amplifica con la aparición de nuevos nombres y situaciones.

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Por el momento, la Justicia no emitió una validación definitiva sobre el contenido total de los chats filtrados. Sin embargo, la repercusión mediática y el tenor de los mensajes ya generaron un fuerte cimbronazo en el ambiente del fútbol argentino.

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