Lisandro Catalán celebró que la Justicia de EEUU haya anulado la condena contra YPF

Según un comunicado, el fallo representa un giro significativo en una de las disputas judiciales internacionales más relevantes de los últimos años para el país, vinculada a la estatización de la petrolera en 2012. En ese contexto, Catalán subrayó la importancia de la resolución como un avance en la defensa jurídica del Estado argentino frente a litigios en tribunales extranjeros.