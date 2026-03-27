Lisandro Catalán celebró que la Justicia de EEUU haya anulado la condena contra YPF

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán y director de YPF, Lisandro Catalán, celebró públicamente el fallo de la Justicia de los Estados Unidos que anuló la condena contra la Argentina en el marco del caso YPF.
A través de su cuenta en la red social X, Catalán calificó la decisión judicial como “un día histórico para la Argentina” y destacó su impacto en la defensa de los intereses nacionales.
“Un día histórico para la Argentina. La Justicia de los Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF contra nuestro país. Un paso clave en la defensa de nuestra soberanía”, expresó.
Según un comunicado, el fallo representa un giro significativo en una de las disputas judiciales internacionales más relevantes de los últimos años para el país, vinculada a la estatización de la petrolera en 2012. En ese contexto, Catalán subrayó la importancia de la resolución como un avance en la defensa jurídica del Estado argentino frente a litigios en tribunales extranjeros.
Desde distintos sectores políticos, la decisión fue interpretada como un alivio para las finanzas públicas y como una señal favorable en términos de seguridad jurídica internacional.
Catalán, alineado con el gobierno nacional, enmarcó el resultado dentro de una estrategia más amplia de defensa de la soberanía y de revisión de decisiones que, según sostuvo, “perjudicaron históricamente a los argentinos”.
Celebración de Milei
“Ganamos”, sentenció Javier Milei tras conocerse una noticia para las finanzas del país: la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la condena de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar un resarcimiento multimillonario por la expropiación de YPF. El fallo de la jueza Loretta Preska, que hoy representaba una deuda de más de U$S16.000 millones, quedó invalidado.
El mandatario libertario calificó el resultado como el "mejor escenario posible", al destacar que las probabilidades de éxito eran menores al 15%. "Es histórico e impensado. Argentina no debe pagar nada, una cifra superior a todo el préstamo del FMI en 2024", celebró el mandatario.