Milei tras el fallo por YPF: “Es el mayor logro jurídico de la historia nacional”

El fallo representa un golpe de gracia para el fondo "Burford Capital", el gran perdedor de la jornada. El bufete inglés, que cotiza en Londres y Wall Street, había comprado los derechos para litigar por apenas 15 millones de euros, buscando una ganancia extraordinaria que hoy se desvanece ante la apelación argentina y el reciente respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.