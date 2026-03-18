Crece el endeudamiento de las familias argentinas y la mora ya roza el 25% en billeteras virtuales y financieras

El deterioro no se limita a un segmento puntual, sino que atraviesa a fintechs y financieras no bancarias en general. Como consecuencia, la proporción de créditos en situación normal cayó de manera marcada: pasó del 92,1% en diciembre de 2024 al 76,1% en enero de 2026, lo que implica una baja de más de 16 puntos porcentuales en poco más de un año, publicó Infobae.