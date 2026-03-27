Aumentos en abril: los rubros que tendrán una suba y presionarán la inflación

Abril comenzará con una renovada presión sobre el poder adquisitivo de los argentinos. Mientras el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación del 2,5%, los analistas privados advirtieron que la inercia de marzo y los nuevos aumentos en servicios esenciales podrían elevar ese piso.
El detalle de algunos rubros que aumentarán este mes:
- Alquileres: ajustes según el contrato
Los inquilinos enfrentarán subas diferenciadas de acuerdo con la ley bajo la cual firmaron:
- Ley derogada (ICL): los contratos anuales que deben actualizarse en abril tendrán un aumento del 33,3%.
- Ley 27.737 (Casa Propia): los ajustes semestrales bajo este índice serán del 47,64%, una cifra significativamente menor al índice de contratos de locación general.
- Prepagas: subas alineadas con el Indec
Las empresas de medicina privada aplicarán un incremento del 2,9% en sus cuotas y copagos, replicando exactamente la inflación oficial de febrero. Los usuarios pueden comparar planes y coberturas a través de la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).