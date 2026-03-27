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Aumentos en abril: los rubros que tendrán una suba y presionarán la inflación

El impacto de los servicios regulados en la inflación de otoño. Las consultoras prevén un dato similar superior al de febrero.

Alquileres en 2026: se esperan nuevos aumentos a partir de abril. Alquileres en 2026: se esperan nuevos aumentos a partir de abril. TN
Hace 1 Hs

Abril comenzará con una renovada presión sobre el poder adquisitivo de los argentinos. Mientras el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación del 2,5%, los analistas privados advirtieron que la inercia de marzo y los nuevos aumentos en servicios esenciales podrían elevar ese piso.

El detalle de algunos rubros que aumentarán este mes:

- Alquileres: ajustes según el contrato

Los inquilinos enfrentarán subas diferenciadas de acuerdo con la ley bajo la cual firmaron:

- Ley derogada (ICL): los contratos anuales que deben actualizarse en abril tendrán un aumento del 33,3%.

- Ley 27.737 (Casa Propia): los ajustes semestrales bajo este índice serán del 47,64%, una cifra significativamente menor al índice de contratos de locación general.

- Prepagas: subas alineadas con el Indec

Las empresas de medicina privada aplicarán un incremento del 2,9% en sus cuotas y copagos, replicando exactamente la inflación oficial de febrero. Los usuarios pueden comparar planes y coberturas a través de la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

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