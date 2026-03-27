El destino de Carla Guzmán va “Según soplan los vientos”

El lanzamiento será “en un lugar muy especial, un espacio íntimo y cercano en el cual voy a compartir con la gente cómo nació y cómo se desarrolló este proyecto, contando detalles desde el primer impulso hasta la concreción de esta producción que abracé con muchísimo amor”. “Todo comenzó en el festival Monteros de la Patria, cuando Raly Barrionuevo me invitó a participar como música invitada. En un momento me preguntó cuándo iba a grabar mi propio álbum y se ofreció a participar en un tema; en ese instante pensé que la zamba ideal para él era ‘Carta a Perdiguero’ y me dijo que sí. Me picó el bichito y comenzamos a trabajarlo en marzo de 2022, con la producción de Francisco Santamarina. Todo llevó casi cuatro años y muchos cambios: de sonido, de instrumentación y de arreglos con momentos de mucha magia”, dice y entre ellos elige la emotiva grabación de un tango con la voz a dúo de su padre.