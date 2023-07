Carla Guzmán refleja voces de la mujer latinoamericana

“Es un resumen de mi búsqueda constante como intérprete, mi mirada sobre músicas que me han marcado a lo largo de mi vida, desde el tango que recibí de influencia de mi papá, la música cuyana de la que me enamoré en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, y las chacareras y zambas con las que me crié guitarreando con familia y amigos, hermanos de la vida”, le dice a LA GACETA como anuncio del recital de presentación de su álbum solista, esta noche a las 20 y con entrada libre y gratuita en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601).