“Abre tus alas”, te pide el Circo Ánima

La idea que inspira la gira nacional es que cada función tenga siempre el mismo despliegue, lo que obliga a trasladar el equipamiento y el grupo artístico en unos 40 camiones. La carpa que aloja el show es de fabricación italiana; tiene un diámetro de 46 metros y una superficie de 1,661 metros cuadrados que permite recibir a 1.600 personas sentadas, con un sector vip con asientos de cuero. El escenario dispone de una pasarela giratoria y una plataforma hidráulica que se eleva, se pone en vertical y puede girar, según los requerimientos de la puesta dramática.