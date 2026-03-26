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Tucumán: lanzan en la provincia la campaña nacional “Cristina Libre”

El encuentro se realizará este viernes 27 a las 19 en la librería El Griego.

Tucumán: lanzan en la provincia la campaña nacional “Cristina Libre”
Hace 1 Hs

La Casa Patria de Tucumán se sumará a la campaña nacional “Cristina Libre”, por la liberación de Cristina Kirchner, con una actividad que marcará el inicio de esta iniciativa en la provincia. El encuentro se realizará este viernes 27 a las 19 en El Griego.

Según expresaron desde la organización, la convocatoria se enmarca en el rechazo a lo que consideran un proceso judicial irregular contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, sostienen que se han vulnerado principios jurídicos fundamentales como el “non bis in ídem”, que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho.

Los impulsores de la actividad afirman que la situación judicial de la ex mandataria implica no solo su detención, sino también su proscripción política, lo que —según señalan— afecta el normal funcionamiento democrático.

El evento en Tucumán será el primero de estas características en la provincia y buscará reunir a militantes, dirigentes y ciudadanos interesados en debatir y visibilizar la situación.

La convocatoria es abierta al público.

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