Cristina Kirchner criticó la estrategia electoral de Kicillof y llamó a la unidad peronista

La ex presidenta Cristina Kirchner emitió un documento en el que analizó los resultados adversos para el peronismo en las recientes elecciones. En el texto, se refirió a lo que describió como un "error político" por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al optar por desdoblar las elecciones provinciales.
Cristina Kirchner argumentó que esta decisión contribuyó a la derrota de Mariano Taiana frente a Diego Santilli. Además, instó a los líderes del Partido Justicialista (PJ) a mantener la unidad, advirtiendo sobre posibles intentos de desestabilización por parte del gobierno y sus aliados.
Desde San José 1111
El texto se lo dedicó “a los compañeros y compañeras militantes”, a quienes reconoció por el trabajo para la elección legislativa nacional, y firmó el documento: “Desde San José 1111, a 143 días de mi injusta prisión y proscripción”.
En su análisis, Cristina Kirchner repasó el desempeño electoral de los presidentes desde 1983, al señalar que la mayoría había ganado las primeras elecciones parlamentarias posteriores a su mandato. Sin embargo, hizo hincapié en que este resultado no garantiza el éxito en las siguientes elecciones presidenciales.
Cuestionó la estrategia electoral de Kicillof
La ex presidenta también abordó la situación en la provincia de Buenos Aires, donde cuestionó la estrategia electoral de Kicillof. Según Critina Kirchner, la decisión de desdoblar las elecciones fue un error que impactó negativamente en el resultado.
“Todos los gobernadores peronistas (Ziliotto de La Pampa, Quintela de La Rioja, Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Insfrán de Formosa) ganaron en estas elecciones parlamentarias. La excepción de lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento“, sentenció Cristina Kirchner.
Además recordó que había expresado sus reservas sobre esta estrategia con anterioridad, tanto en privado como en público. Argumentó que la separación de las elecciones provinciales y nacionales podría dividir los esfuerzos y generar un efecto negativo para el peronismo a nivel nacional.
“Ante la decisión del gobernador de desdoblar la elección provincial, como presidenta del PJ nacional instruí a nuestra fuerza política en la Legislatura bonaerense a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral que tenía como objetivo que los bonaerenses votaran una sola vez PARA NO DIVIDIR LOS ESFUERZOS EN DOS ELECCIONES SEPARADAS POR APENAS 49 DÍAS“, escribió, en mayúsculas, y agregó: ”Además, en privado (por la característica del planteo) también sostuve que adelantar las elecciones de la PBA era muy riesgoso tanto por su peso electoral y su valor simbólico, como porque si se perdía iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional y si se ganaba iba a producir un ‘efecto balotaje’ que permitiría reagrupar todo el voto antiperonista para las legislativas de octubre", escribió.