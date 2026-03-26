A días de su muerte, estalló el conflicto por la herencia de Marcelo Araujo

Araujo estuvo casado con Diana Beovide, con quien tuvo a sus dos hijas, Luciana y Florencia. La relación se quebró en el año 2000, en un contexto delicado marcado por la internación de Beovide en un neuropsiquiátrico. Tras el divorcio y la división de bienes, el relator volvió a casarse en 2008 con Graciela, en Las Vegas, aunque sus hijas cuestionaron la legitimidad de ese vínculo.