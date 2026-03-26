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A días de su muerte, estalló el conflicto por la herencia de Marcelo Araujo

Una interna que incluye cifras millonarias, versiones cruzadas y un posible desalojo.

Marcelo Araujo. Revista El Gráfico Marcelo Araujo. Revista El Gráfico
Hace 2 Hs

El fallecimiento de Marcelo Araujo, una de las voces más emblemáticas del relato deportivo argentino, no solo generó conmoción en el mundo del fútbol y los medios, sino que también reactivó una fuerte disputa familiar por su herencia. A tan solo nueve días de su muerte, comenzaron a conocerse detalles de una interna que incluye cifras millonarias, versiones cruzadas y un posible desalojo.

La situación fue expuesta públicamente por el periodista Daniel Fava, quien describió el escenario como “una historia familiar turbulenta”. Según explicó, el conflicto enfrenta a la última pareja del relator con sus hijas, en medio de un entramado que podría escalar en el ámbito judicial. “Hay millones de dólares en juego y puede haber un desalojo a la brevedad”, advirtió.

Interna familiar y bienes en disputa

De acuerdo a la información difundida, la disputa gira en torno a la herencia de Araujo y a la situación habitacional de su última esposa, quien convivía con él hasta sus últimos días. La tensión con las hijas del periodista no es nueva y tendría antecedentes que se remontan a décadas atrás.

Araujo estuvo casado con Diana Beovide, con quien tuvo a sus dos hijas, Luciana y Florencia. La relación se quebró en el año 2000, en un contexto delicado marcado por la internación de Beovide en un neuropsiquiátrico. Tras el divorcio y la división de bienes, el relator volvió a casarse en 2008 con Graciela, en Las Vegas, aunque sus hijas cuestionaron la legitimidad de ese vínculo.

Un antecedente clave: el episodio de 2021

Uno de los momentos más críticos de esta interna ocurrió en 2021, cuando Araujo fue internado tras contraer Covid-19. Según el relato de Fava, en ese contexto se produjo un presunto intento de usurpación del departamento donde vivía el periodista.

“Una de sus hijas ingresó al departamento, cambió la cerradura y dejó afuera a Graciela”, detalló el periodista. El caso derivó en una denuncia judicial que, finalmente, favoreció a la última esposa del relator.

Un conflicto que recién comienza

La muerte de Araujo, a los 78 años y tras un deterioro de salud que afectó su estado neurológico y motriz, marcó el cierre de una etapa en el periodismo deportivo. Sin embargo, su legado ahora queda atravesado por una disputa que promete nuevos capítulos.

Con bienes millonarios en juego, posiciones enfrentadas y antecedentes judiciales, todo indica que el conflicto por la herencia de Marcelo Araujo está lejos de resolverse y podría intensificarse en los próximos días.

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