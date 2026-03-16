Secciones
Política

De qué murió Marcelo Araujo, el histórico relator del fútbol argentino

El periodista estaba internado en el Hospital Italiano desde hacía varios días.

Marcelo Araujo, histórico relator argentino. Marcelo Araujo, histórico relator argentino.
Hace 1 Hs

La muerte de Marcelo Araujo provocó una fuerte conmoción en el periodismo deportivo argentino. El histórico relator falleció durante la madrugada tras atravesar un largo y delicado cuadro de salud que se había agravado en los últimos años.

Según contó Elio Rossi, periodista muy cercano al relator, Araujo tenía un estado muy frágil, que lo había afectado de manera neurológica y motriz. Según explicó, los problemas comenzaron a agravarse a partir de la pandemia.

“Marcelo murió a las dos de la mañana, en el hospital italiano. Él estaba viviendo este último tiempo en un lugar de retiro, en Vicente López. Estaba muy bien las últimas veces que nosotros lo vimos. Charlamos con él, nos invitó a comer, pero arrastraba una situación de salud muy vulnerable de la pandemia para acá”, indicó Rossi en declaraciones a Radio La Red.

Y continuó: “Marcelo fue uno de los que sobrevivió a la pandemia, pero quedó muy tocado desde todo punto de vista. No tenía movilidad, le habían tenido que hacer una traqueotomía para que pudiera seguir respirando. Y bueno, una serie de complicaciones derivadas de aquella previa situación a la pandemia que dejó a mucha gente en el camino”.

Durante los últimos años, el relator había mantenido un perfil bajo y prácticamente no tenía apariciones públicas. Su estado de salud había ido deteriorándose progresivamente, lo que lo mantuvo alejado de la actividad que lo convirtió en una de las voces más reconocidas de las transmisiones de fútbol en la televisión argentina.

Con su muerte se cierra una etapa importante del relato deportivo en el país. Araujo fue protagonista de una era marcada por programas y transmisiones que tuvieron enorme impacto en la audiencia y que dejaron una huella profunda en la manera de contar el fútbol en la televisión argentina.

Temas El PaísVicente LópezArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli
1

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

Jaldo ratificó a Darío Monteros y rechazó presiones de La Libertad Avanza tras la agresión a Pelli
2

Jaldo ratificó a Darío Monteros y rechazó presiones de La Libertad Avanza tras la agresión a Pelli

Alerta por temporal en Argentina: tormentas, granizo y fuertes vientos afectan a 16 provincias
3

Alerta por temporal en Argentina: tormentas, granizo y fuertes vientos afectan a 16 provincias

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”
4

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York
5

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz
6

La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz

Más Noticias
Pichón Segura seguirá detenido en Benjamín Paz por la agresión al diputado Pelli

"Pichón" Segura seguirá detenido en Benjamín Paz por la agresión al diputado Pelli

Soledad Molinuevo a Jaldo: ¿Cómo es posible que usted sepa detalles de la sentencia antes que yo?

Soledad Molinuevo a Jaldo: "¿Cómo es posible que usted sepa detalles de la sentencia antes que yo?"

Jaldo ratificó a Darío Monteros y rechazó presiones de La Libertad Avanza tras la agresión a Pelli

Jaldo ratificó a Darío Monteros y rechazó presiones de La Libertad Avanza tras la agresión a Pelli

Caso $Libra: según Ferraro, el Congreso exigirá explicaciones a Milei tras las nuevas pruebas

Caso $Libra: según Ferraro, el Congreso exigirá explicaciones a Milei tras las nuevas pruebas

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

Paro nacional universitario: Adiunt inicia hoy una huelga que se extenderá toda la semana

Paro nacional universitario: Adiunt inicia hoy una huelga que se extenderá toda la semana

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”

Comentarios