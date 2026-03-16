De qué murió Marcelo Araujo, el histórico relator del fútbol argentino

“Marcelo murió a las dos de la mañana, en el hospital italiano. Él estaba viviendo este último tiempo en un lugar de retiro, en Vicente López. Estaba muy bien las últimas veces que nosotros lo vimos. Charlamos con él, nos invitó a comer, pero arrastraba una situación de salud muy vulnerable de la pandemia para acá”, indicó Rossi en declaraciones a Radio La Red.