Feriados, sumas fijas y paritarias: el complejo escenario del sueldo de los empleados de comercio en marzo
Aunque la discusión salarial 2026 continúa sin un porcentaje de suba confirmado ni una fecha clara de aplicación, el recibo de haberes debe incluir obligatoriamente el pago correspondiente al feriado del pasado martes 24.
El sueldo de marzo para los Empleados de Comercio presenta incertidumbres al llegar al día 25 del mes, debido a las negociaciones paritarias en curso que definirán los nuevos aumentos. Aunque la discusión salarial 2026 continúa sin un porcentaje de suba confirmado ni una fecha clara de aplicación, el recibo de haberes debe incluir obligatoriamente el pago correspondiente al feriado del pasado martes 24. Esta falta de definiciones demora la liquidación final para el sector mercantil en todo el país.
Más allá del resultado de las paritarias, los recibos de sueldo registrarán cambios estructurales derivados de la reciente reforma laboral. Estas modificaciones afectan principalmente la visualización de las contribuciones a cargo del empleador, las cuales ahora deben detallarse de forma distinta en el documento. Por lo tanto, las empresas del sector afrontan un cierre de mes complejo que combina la espera de acuerdos gremiales con la adaptación técnica a las nuevas normativas de transparencia en las cargas sociales.
Las fechas clave del salario de marzo 2026 son las siguientes:
Por otro lado, que el pago de la suma fija de $60.000 acordado en diciembre de 2025 se abonó por separado y en forma anticipada, entre el 1 y el 10 de marzo, y también se produjo el feriado del 24 de marzo.
Las fechas clave del salario de marzo 2026 son las siguientes:
-Sueldo de marzo 2026: hasta el 4 día hábil del mes siguiente. Incluye básico, antigüedad, presentismo, y otros adicionales, más una suma fija de $40.000.
-Suma no remunerativa de $60.000: había que pagarla del 1 al 10 de marzo de 2026.
Cómo será la liquidación del sueldo de comercio en marzo
Un ejemplo práctico de liquidación de marzo de 2026 es el siguiente:
Datos del empleado
Categoría: Administrativo A.
Jornada: Completa.
Antigüedad: 10 años.
Obra Social: OSECAC.
Básico
El sueldo básico para un Administrativo A de $1.067.268 es el mismo de diciembre y seguirá así hasta marzo 2026, según la tabla oficial.
Adicionales
Sobre este básico, se calcula la antigüedad y el presentismo.
Antigüedad: 1.067.268 x 10% = $106.726,8.
Asistencia y Puntualidad: (1.067.268 + 106.726,8) / 12 = $97.832,90.
Feriados
En marzo tuvimos el feriado del 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La liquidación es la siguiente:
Feriado trabajado: (1.067.268 + 106.726,80 + 97.832,90) / 25 = $50.873,108.
En el caso de que sean liquidados en base 30: (1.067.268 + 106.726,80 + 97.832,90) / 30 = $42.394,25.
Feriado no trabajado
El cálculo es el mismo. En feriado trabajado se suma el feriado a los 30 días el feriado, pero en el caso de no haberlo trabajado, se suma y se resta. Si se optga por base 25, queda un plus feriado, si se opta por base 30 (y si no hay variables) el resultado es neutro.
Sumas no remunerativas
Las sumas no remunerativas se liquidan por separado, con sus correspondientes adicionales de antigüedad y presentismo. Además, cada suma, tiene su denominación específica.
Incremento No Remunerativo Acuerdo Diciembre 2025 $40.000
Sobre esta suma, se calcula antigüedad y presentismo:
40.000 x 10% = $4.000.
(40.000 + 4.000) / 12 = $3.666,66.
Recomposición No Remunerativo Acuerdo 2025 $60.000
Esta suma, tiene una fecha distinta de pago al resto de los haberes, y se pagó por adelantado.
Sobre esta suma, también calculamos antigüedad y presentismo:
60.000 x 10% = $6.000.
(60.000 + 6.000) / 12 =$5.500.
En el caso de los feriados trabajados, también debemos tomar como base, el total de las sumas no remunerativas.
Recibo de sueldos anticipo suma no remunerativa marzo 2026
En el caso de realizar la liquidación anticipada de los $60.000 (como pide el acuerdo) se deberá realizar el pago con un recibo con los $60.000 y sus adicionales.
Luego, a final de mes, se liquidan el resto de la remuneración y se resta lo ya pagado.