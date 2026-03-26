Feriados, sumas fijas y paritarias: el complejo escenario del sueldo de los empleados de comercio en marzo

Más allá del resultado de las paritarias, los recibos de sueldo registrarán cambios estructurales derivados de la reciente reforma laboral. Estas modificaciones afectan principalmente la visualización de las contribuciones a cargo del empleador, las cuales ahora deben detallarse de forma distinta en el documento. Por lo tanto, las empresas del sector afrontan un cierre de mes complejo que combina la espera de acuerdos gremiales con la adaptación técnica a las nuevas normativas de transparencia en las cargas sociales.