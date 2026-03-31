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Lilia Lemoine presidirá la comisión de juicio político para frenar intentos de remoción contra Milei

El cuerpo legislativo se constituirá hoy bajo la sombra del caso $Libra; el kirchnerismo desembarcó con sus nombres más combativos.

LILIA LEMOINE. La diputada de La Libertad Avanza salió en defensa de Manuel Adorni en medio de la controversia por sus bienes declarados y los vuelos privados a Punta del Este. LILIA LEMOINE. La diputada de La Libertad Avanza salió en defensa de Manuel Adorni en medio de la controversia por sus bienes declarados y los vuelos privados a Punta del Este. IMAGEN TOMADA DE LA NACIÓN
Hace 1 Hs

Frente a la presión judicial por la causa $Libra, La Libertad Avanza terminó de definir su estrategia de defensa en el Congreso. El oficialismo confirmó a Lilia Lemoine para presidir la estratégica Comisión de Juicio Político, con el objetivo explícito de desactivar cualquier intento de remoción contra el presidente Javier Milei o sus ministros.

La comisión es una de las "cajas de resonancia" más críticas de la Cámara de Diputados: es la llave que habilita -o bloquea- los procesos contra el Ejecutivo y la Corte Suprema. Para el Gobierno, asegurar el control de este cuerpo con una legisladora de máxima confianza es vital para garantizar la gobernabilidad ante la ofensiva opositora.

El debut de Lemoine, una de las espadas más fieles del bloque libertario, se espera para hoy en una sesión que promete alta tensión. La oposición no se queda atrás: Unión por la Patria envió a su "legión" más beligerante, integrada por figuras como Juan Grabois, Cecilia Moreau y Paula Penacca, quienes buscarán utilizar el caso $Libra como punta de lanza.

“La candidatura de Lemoine expone la urgencia del Gobierno ante causas sensibles. Los libertarios buscan soldados leales y ella lo es”, advirtió Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien integrará la comisión tras haber presidido la investigación sobre la criptomoneda.

Aunque el avance de la causa $Libra genera expectativa, la oposición prefiere la cautela. Saben que un pedido de juicio político prematuro podría ser rechazado *in limine* por la nueva conducción oficialista. “Esperaremos a reunir más pruebas antes de mover la pieza definitiva”, confiesan desde los pasillos legislativos.

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