Lilia Lemoine presidirá la comisión de juicio político para frenar intentos de remoción contra Milei

La comisión es una de las "cajas de resonancia" más críticas de la Cámara de Diputados: es la llave que habilita -o bloquea- los procesos contra el Ejecutivo y la Corte Suprema. Para el Gobierno, asegurar el control de este cuerpo con una legisladora de máxima confianza es vital para garantizar la gobernabilidad ante la ofensiva opositora.