Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la "vía judicial"

Tras 60 días de silencio y cercado por una serie de revelaciones sobre su patrimonio, Manuel Adorni volvió hoy al estrado de la Casa Rosada. En una conferencia de prensa cargada de tensión, el Jefe de Gabinete ensayó una defensa general de su fortuna, aunque evitó responder preguntas puntuales sobre los viajes de su esposa y sus propiedades, al alegar que "hay una investigación judicial en curso" que no desea entorpecer.