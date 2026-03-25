Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la "vía judicial"

Tras 60 días de silencio y cercado por una serie de revelaciones sobre su patrimonio, Manuel Adorni volvió hoy al estrado de la Casa Rosada. En una conferencia de prensa cargada de tensión, el Jefe de Gabinete ensayó una defensa general de su fortuna, aunque evitó responder preguntas puntuales sobre los viajes de su esposa y sus propiedades, al alegar que "hay una investigación judicial en curso" que no desea entorpecer.
"A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado", disparó Adorni apenas pasadas las 11 de la mañana, al intentar disipar las dudas sobre el crecimiento de sus bienes.
Sin embargo, el funcionario clausuró cualquier repregunta técnica sobre la casa en el country Indio Cua o los vuelos privados a Punta del Este. "No puedo responder sobre aspectos específicos porque podría interferir con la justicia", señaló.
“Ningún otro Gobierno sostuvo la vara tan alta como este, ni bajó tanto el gasto público. Un ministro gana la mitad de lo que ganaban con Alberto Fernández”, dijo. “No somos lo mismo que gestiones anteriores y la gente lo sabe. No olvidamos que un secretario de Obras Públicas que revoleaba bolsos con plata”, agregó.
La reaparición de Adorni no solo buscó dar respuesta al asedio judicial que encabezan los jueces Ariel Lijo y María Servini, sino también acallar los rumores sobre su inminente salida del gabinete.
“Con mi plata hago lo que quiero”, remarcó. “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué. Ya no sé cómo explicárselos. La dádiva está si es que hubiera sido un regalo. Al viaje yo lo pagué. Es un tema de investigación judicial”, aseguró.
Durante el encuentro, el funcionario aprovechó para ratificar la postura del Gobierno sobre el 24 de marzo y anunciar nuevos proyectos de ley, intentando retomar la iniciativa política tras semanas de exposición negativa.
Finalmente, Adorni insistió en su postura frente a las denuncias y evitó ampliar información sensible. “De los temas en los que consideramos que opinar puede interferir en la Justicia, no lo vamos a hacer. Está todo impecable”, dijo.