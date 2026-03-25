SociedadActualidad La historia de María y una casa en La Madrid que dejó de ser refugio La inundación expuso un problema previo en La Madrid, donde el suelo saturado pone en riesgo viviendas y vidas. La amenaza persiste, aun cuando el agua superficial ya se retiró. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL RIESGO. Un socavón en la casa de María deja ver los cimientos y compromete la estabilidad de la estructura. Hace 2 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas La MadridInundaciones 2026 Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS “La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid Sigue el drama en La Madrid: “Es imposible vivir ya en esta zona; todo desapareció” Inundaciones en Tucumán: cientos de animales atrapados y un pedido urgente de ayuda Compartir techo para sobrevivir: convivencia solidaria entre vecinos de La Madrid “Traen máquinas, se sacan la foto y listo”: vecinos de La Madrid, enojados por la falta de obras Lo más popular Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika? Del éxito en Expoagro a Tucumán y el NOA: Criolani Bauer trae soluciones de riego de última generación El cine tuvo en Rómulo Berruti a una filosa espada En defensa de las películas subtituladas En el Ente Cultural se evidenció su crisis interna