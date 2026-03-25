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La historia de María y una casa en La Madrid que dejó de ser refugio

La inundación expuso un problema previo en La Madrid, donde el suelo saturado pone en riesgo viviendas y vidas. La amenaza persiste, aun cuando el agua superficial ya se retiró.

RIESGO. Un socavón en la casa de María deja ver los cimientos y compromete la estabilidad de la estructura. RIESGO. Un socavón en la casa de María deja ver los cimientos y compromete la estabilidad de la estructura.
Hace 2 Hs
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