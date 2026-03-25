“Déficit de IQ”: el respaldo de Milei a Adorni tras las explicaciones por su patrimonio

Javier Milei no dejó pasar ni 10 minutos tras la finalización de la conferencia de prensa de Manuel Adorni para salir en su rescate. A través de su cuenta en X, el Presidente desplegó su habitual retórica de confrontación para intentar cerrar la crisis interna provocada por las denuncias sobre los bienes y viajes del Jefe de Gabinete. “La ignorancia es atrevida...”, comenzó el mandatario, al vincular las sospechas de enriquecimiento ilícito con un “claro déficit de IQ” y “turbias operetas de la política”.
El respaldo presidencial buscó poner fin a semanas de incertidumbre sobre la continuidad de Adorni, quien hoy ensayó una defensa basada en su pasado en el sector privado. Sin embargo, Adorni había evitado dar detalles técnicos amparándose en la "vía judicial" de las causas que tramitan los jueces Ariel Lijo y María Servini.
Durante la conferencia, Adorni intentó desactivar los tres frentes que lo acechan: el viaje de su esposa a Nueva York en el avión oficial, la compra de una propiedad en el country Indio Cua y el vuelo privado a Punta del Este financiado por una productora.
"Con mi dinero hago lo que quiero; me lo gané legítimamente", desafió Adorni, al negar además la existencia de una mansión en Martínez.
El tuit de Milei y la promesa de una actividad conjunta el próximo viernes, el Gobierno apuesta a una "foto de unidad" para sepultar las versiones de renuncia. “Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, es alimentado por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...“, escribió Milei.