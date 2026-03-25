“Déficit de IQ”: el respaldo de Milei a Adorni tras las explicaciones por su patrimonio

El tuit de Milei y la promesa de una actividad conjunta el próximo viernes, el Gobierno apuesta a una "foto de unidad" para sepultar las versiones de renuncia. “Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, es alimentado por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...“, escribió Milei.