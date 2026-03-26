Secciones
SociedadEn las redes

¿Te pasas el día scrolleando? Señales de que necesitás un detox de redes sociales.

Las pantallas nos atrapan fácil y nos sacan tiempo valioso. Enterate acá cómo darte cuenta si necesitas frenar un poco y desintoxicarte digitalmente para vivir con mayor tranquilidad

¿Te pasas el día scrolleando? Señales de que necesitás un detox de redes sociales. ¿Te pasas el día scrolleando? Señales de que necesitás un detox de redes sociales.
Hace 1 Hs

Según un informe de la plataforma Calm, revisado clínicamente por el Dr. Chris Mosunic, tomar distancia de las plataformas de internet tiene muchos beneficios para el bienestar. 

En nuestro mundo hiperconectado, las redes sociales están presentes en todos lados. Muchos vivimos pegados al celular todo el día, consumidos por el incesante flujo de notificaciones. Además, se puede llegar a sentir la presión de mostrar una “vida perfecta” en línea, y eso, nos termina agotando. Ahí es justo donde notamos que la situación nos supera y es necesario un respiro para recuperar nuestro tiempo y espacio mental.

Salud del sueño: implementan una cirugía simple de paladar para reducir ronquidos

Salud del sueño: implementan una cirugía simple de paladar para reducir ronquidos

Señales claras de que te hace falta una desintoxicación digital

Las plataformas no son malas por naturaleza, pero a veces traen efectos secundarios negativos. Fijate si te sentís identificado con alguna de estas situaciones:

  • Te gana la envidia: Es normal mirar la vida de otros y sentir un poco de envidia, pero si te ocurre con frecuencia, prestá atención. Acordate que en internet la gente muestra solo una realidad idealizada, no la historia completa.
  • Dormir mal: La luz azul del celular interfiere con la producción de la hormona del sueño. Si pasás más tiempo navegando a la madrugada que durmiendo, es hora de tomar distancia.
  • No estar presente en el día a día: ¿Le sacás fotos a tu comida en vez de disfrutarla? Si te interesa más registrar la visita a un lugar que vivir la experiencia, disminuyó tu participación en el mundo real.
  • Cambios de humor: La exposición constante te afecta la salud emocional y te pone irritable. Si andás con poca paciencia y los pequeños inconvenientes te enojan con facilidad, consideralo una alerta importante.
  • Perder la noción del tiempo: Entraste a ver una publicación y cuando te preguntaste qué pasó, ya volaron las horas. Ese tiempo lo perdiste y es irremplazable. Lo podías usar para cultivar hábitos más saludables o conectar con tus seres queridos.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes
1

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz
2

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir
3

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Menos nacimientos en Argentina: la crisis no es demográfica, es de cuidado y corresponsabilidad
4

Menos nacimientos en Argentina: la crisis no es demográfica, es de cuidado y corresponsabilidad

“Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli
5

“Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

Adorni se defendió y denunció una “operación mediática”
6

Adorni se defendió y denunció una “operación mediática”

Más Noticias
Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

“Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

“Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura pisa el freno y no avanzará con la emergencia económica y social

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Rescatados tras las inundaciones en Tucumán: “Los animales llegan debilitados, con hipotermia y deshidratados”

Rescatados tras las inundaciones en Tucumán: “Los animales llegan debilitados, con hipotermia y deshidratados”

Comentarios