¿Te pasas el día scrolleando? Señales de que necesitás un detox de redes sociales.

En nuestro mundo hiperconectado, las redes sociales están presentes en todos lados. Muchos vivimos pegados al celular todo el día, consumidos por el incesante flujo de notificaciones. Además, se puede llegar a sentir la presión de mostrar una “vida perfecta” en línea, y eso, nos termina agotando. Ahí es justo donde notamos que la situación nos supera y es necesario un respiro para recuperar nuestro tiempo y espacio mental.