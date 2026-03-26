¿Te pasas el día scrolleando? Señales de que necesitás un detox de redes sociales.

Según un informe de la plataforma Calm, revisado clínicamente por el Dr. Chris Mosunic, tomar distancia de las plataformas de internet tiene muchos beneficios para el bienestar.
En nuestro mundo hiperconectado, las redes sociales están presentes en todos lados. Muchos vivimos pegados al celular todo el día, consumidos por el incesante flujo de notificaciones. Además, se puede llegar a sentir la presión de mostrar una “vida perfecta” en línea, y eso, nos termina agotando. Ahí es justo donde notamos que la situación nos supera y es necesario un respiro para recuperar nuestro tiempo y espacio mental.
Señales claras de que te hace falta una desintoxicación digital
Las plataformas no son malas por naturaleza, pero a veces traen efectos secundarios negativos. Fijate si te sentís identificado con alguna de estas situaciones:
- Te gana la envidia: Es normal mirar la vida de otros y sentir un poco de envidia, pero si te ocurre con frecuencia, prestá atención. Acordate que en internet la gente muestra solo una realidad idealizada, no la historia completa.
- Dormir mal: La luz azul del celular interfiere con la producción de la hormona del sueño. Si pasás más tiempo navegando a la madrugada que durmiendo, es hora de tomar distancia.
- No estar presente en el día a día: ¿Le sacás fotos a tu comida en vez de disfrutarla? Si te interesa más registrar la visita a un lugar que vivir la experiencia, disminuyó tu participación en el mundo real.
- Cambios de humor: La exposición constante te afecta la salud emocional y te pone irritable. Si andás con poca paciencia y los pequeños inconvenientes te enojan con facilidad, consideralo una alerta importante.
- Perder la noción del tiempo: Entraste a ver una publicación y cuando te preguntaste qué pasó, ya volaron las horas. Ese tiempo lo perdiste y es irremplazable. Lo podías usar para cultivar hábitos más saludables o conectar con tus seres queridos.