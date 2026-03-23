Salud del sueño: implementan una cirugía simple de paladar para reducir ronquidos

Aunque la mayoría de las personas ronca de vez en cuando durante el sueño, en algunas personas puede tratarse de un problema crónico. Según la Mayo Clinic, el ronquido a veces puede relacionarse con un trastorno del sueño llamado apnea obstructiva del sueño. También afecta al entorno, sobre todo en los casos en que las personas duermen con una pareja. En muchos casos, se ofrecen tratamientos, pero no todos están respaldados científicamente.