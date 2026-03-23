Salud del sueño: implementan una cirugía simple de paladar para reducir ronquidos

Aunque la mayoría de las personas ronca de vez en cuando durante el sueño, en algunas personas puede tratarse de un problema crónico. Según la Mayo Clinic, el ronquido a veces puede relacionarse con un trastorno del sueño llamado apnea obstructiva del sueño. También afecta al entorno, sobre todo en los casos en que las personas duermen con una pareja. En muchos casos, se ofrecen tratamientos, pero no todos están respaldados científicamente.
Síntomas como pausas en la respiración, somnolencia durante el día, dificultad para concentrarse, dolor de garganta al despertar o sueño intranquilo son algunas de las condiciones que pueden asociarse al ronquido. Ante la presencia de estos cuadros, suele darse una disminución en la calidad del sueño y, como consecuencia, en la calidad de vida de los afectados.
El Sanatorio Allende de Córdoba estima que aproximadamente el 50% de la población mundial ronca ocasionalmente. Generalmente, el ruido que producen los ronquidos no causa repercusiones en la saturación de oxígeno y, por consiguiente, no se encuentra asociado a otras enfermedades.
Cirugía mínima para reducir los ronquidos
El Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra realizó un estudio en el que probó los beneficios que tiene la cirugía Double-W. Se trata de una intervención menor, con internación ambulatoria y anestesia localizada, conocida como palatoplastia, que se puede realizar a personas con ronquidos sin apnea obstructiva del sueño grave.
“La cirugía está pensada para adultos que roncan mucho sin apnea moderada o grave, ni otras comorbilidades asociadas como obesidad”, destacó el doctor Peter Baptista, especialista del departamento y de la Unidad del Sueño de la Clínica. En el 80% de los casos analizados, los pacientes redujeron sus ronquidos.
La intervención consiste en tensar el paladar blando, evitando que vibre y colapse mientras la persona duerme. Así, el paladar se eleva y se vuelve más rígido. Durante las operaciones “no se produjeron complicaciones graves”, destacó el especialista. La mayor molestia del postoperatorio consistió en las relacionadas al dolor al tragar, que fue tratada con analgésicos.